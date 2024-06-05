Військова волонтерка Христина Феціца допомагає захисникам

Волонтерський автомобіль мчав через зруйновані війною села на сході України, через спустошені міста, вдалині плакала тихою молитвою розбомблена церква, довкола було тривожно і небезпечно, а в душі жеврів вогник надії: “Скоріше б доїхати до наших хлопців, мужніх і нескорених бійців, які вдень і вночі захищають рідну Україну. Якнайшвидше б довезти такі потрібні і важливі речі для захисників і зустрітися з ними, обійняти кожного, як рідного…”

Громадська діячка, активна військова волонтерка, лейтенант з Тернополя Христина Феціца присвятила себе благородній місії, щоб нести добро і милосердя туди, де його найбільше потребують.

Доброчинну діяльність вона починала з турботи про бідних дітей, проводила для маленьких друзів свято з подарунками. І яким безмежним щастям наповнювалось серце, коли знедолені діти усміхалися і відчували найцінніше – любов. Ще з 2014 року і дотепер Христина допомагає захисникам, вона створила логістичний центр допомоги бійцям і самостійно доставляє автомобілем потрібні речі воїнам на передову. Завдяки її старанням та благодійникам військові багатьох бригад отримали квадрокоптери, ноутбуки, автомобілі, генератори, медичну допомогу, військове спорядження. Волонтерка поспішає на фронт з домашніми гостинцями, щоб солдати також відчули родинне тепло. Недавно з її допомогою було проведено благодійний аукціон на підтримку ЗСУ, на якому зібрали понад 500 тисяч гривень.

Незважаючи на постійні ворожі обстріли в Авдіївці та Бахмуті, тернополянка, ризикуючи життям, доставляє важливі речі захисникам. За цінну допомогу для військових вона отримала відзнаку від 110-ої окремої механізованої бригади імені генерала-хорунжого Марка Безручка. Також нагороджена медаллю “За сприяння Збройним Силам України” та “Знаком пошани” від Міністерства оборони. Національна гвардія України відзначила волонтерку почесним знаком “За співпрацю”. Президент України Володимир Зеленський за багатолітню волонтерську працю нагородив Христину Феціцу відзнакою “Золоте серце”. А ще – тисячі зворушливих слів подяки від наших воїнів та їхніх родин, які надихають і дають нові сили в нелегкій та жертовній праці.

Благодійниці шкода дітей, що залишаються у прифронтових зонах при ворожих обстрілах. Вони не можуть спокійно гратися, навчатися, мати щасливе дитинство. Недавно разом з представниками ювенальної поліції вона відвідала багатодітні родини, потребуючих дітей в Костянтинівці, в Курахівській, Покровській та багатьох інших громадах. Привезла їм теплі ковдри, подушки, іграшки, гостинці. Дітей виховують переважно матері і через війну вони є постійно в страху та переживаннях.

Також з підтримкою доброчинців волонтерка привезла телевізор, одяг, продукти багатодітній родині ветерана Миколи Іщишина з Бережанської громади. Вона творить добро за покликанням серця, з гідністю чесної і щирої українки. Тому так важливо, щоб українці щиро відгукувались на всі прохання волонтерки про допомогу для воїнів, адже кожна підтримка, пожертва, молитва допоможе хлопцям на війні та збереже їхнє життя.

Михайло МИХАЙЛИНИН