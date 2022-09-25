Майор поліції Роман Тишко з гордістю носить поліцейську форму та захищає територіальну цілісність і суверенітет України.

Після закінчення Тернопільської академії народного господарства чоловік служив у прикордонних військах. Згодом вступив на службу у поліцію.

Спочатку був на посаді дільничного офіцера у Підволочиському райвідділку. Під час несення служби Роман отримав ножове поранення. Сталося це одного зимового дня. Поліцейський, отримавши повідомлення про сімейну сварку, приїхав на місце виклику. Дебошир накинувся на нього з ножем. Будучи пораненим, Роман все ж зумів вгамувати правопорушника.

Згодом працював на посаді старшого оперуповноваженого кримінальної міліції у справах дітей (сьогодні – ювенальна превенція), був оперуповноваженим карного розшуку та поліцейським сектору реагування патрульної поліції.

З 2021 року він – старший інспектор групи кадрового забезпечення у роті патрульної служби особливого призначення «Тернопіль». Складна ситуація в Україні не давала спокою Роману, тому ще у 2014 році вирішив їхати на схід боронити пліч-о-пліч зі своїми товаришами Україну.

Спецпризначенець з побратимами ніс службу в зоні проведення ООС. Вони перевіряли підозрілих осіб, транспортні засоби, вантажі та вилучали небезпечні предмети.

24 лютого під час несення служби старшим наряду на блокпосту о 5 годині ранку Роман отримав повідомлення від чергового про повномасштабне вторгнення росії на територію України. Увесь особовий склад тернопільських правоохоронців, який перебував на ротації, вирішив залишитися в гарячій точці та нести покладені обов’язки.

«Ми виконували завдання з контрдиверсійних заходів щодо боротьби з десантом противника та забезпечували публічну безпеку й порядок у населених пунктах», – розповідає майор поліції Роман Тишко.

Вірність українському народу давала сили протистояти ворогу, не здаватися та боронити Україну.

«27 квітня під час мінометного артилерійського обстрілу отримав багаточисленні поранення різного ступеня важкості. Пряме попадання ворожого снаряду у наше укриття забрало життя трьох моїх побратимів», – пригадує Роман Тишко.

Зараз спецпризначенець проходить реабілітацію, після якої одразу повернеться на службу.