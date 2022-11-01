«Біль… Сум… Розпач… Не встигла громада оговтатись від тяжкої втрати, як знову прийшла страшна звістка. Загинув наш герой, наш захисник, наш воїн, який боронив нашу землю, наші родини, наш з вами спокій, – ОСАДЧИЙ ДМИТРО, 04 листопада 1999 року народження, із села Ягільниця. Жодними словами не вгамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі”.

Сьогодні у Чорткові зустрічають тіло полеглого за Україну Осадчого Дмитра Олександровича в Катедральному Соборі верховних апостолів Петра і Павла. Жителі вийшли на вулиці, створивши живий коридор, щоб гідно зустріти полеглого Героя.

У рідному селі Героя, о 17:30 в храмі Вознесіння Ісуса Христа (с.Ягільниця), відбудеться Поминальний Парастас за упокій душі Дмитра.Чин похорону відбудеться у середу, 02 листопада 2022 року, в селі Ягільниця , час буде повідомлено додатково.