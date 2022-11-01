Сумну звістку повідомили вчора, 31 жовтня, на офіційній сторінці у Facebook Нагірянської територіальної громади.
«Біль… Сум… Розпач… Не встигла громада оговтатись від тяжкої втрати, як знову прийшла страшна звістка. Загинув наш герой, наш захисник, наш воїн, який боронив нашу землю, наші родини, наш з вами спокій, – ОСАДЧИЙ ДМИТРО, 04 листопада 1999 року народження, із села Ягільниця. Жодними словами не вгамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі”.
Висловлюємо щирі співчуття матері та усій родині! Нехай Господь та наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе. Серце загиблого воїна ЗСУ зупинилось. Але Герої не вмирають! Вони житимуть доти, доки ми про них пам’ятаємо.
Вічна пам’ять Захиснику України!