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Війна забрала життя зовсім юного хлопця: на Тернопільщині попрощалися із 24-річним Героєм (фото)

26.11.2022

Роман Васильович

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Новини, Суспільство, Війна з рф

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Заліщицька громада провела в останню путь 24-річного захисника України Миколу Тернопільського.

“Молодий Герой загинув за Україну, її незалежність та територіальну цілісність, за мирне майбутнє кожного з нас. Страшна війна забрала життя зовсім юного хлопця. Невимовний біль у грудях, гіркі та пекучі сльози… Таких як Микола мало…”, – зазначають у Заліщицькій міській раді.

Віддати шану мужньому Воїну прийшли рідні, близькі, друзі, духовенство, представники влади, знайомі, односельчани. Поховали Героя на місцевому кладовищі зі всіма військовими почестями.

“Ще один наш воїн-захисник став янголом-охоронцем на Небесах. Схиляємо свої голови в пошані перед пам’яттю Героя! Світлий, добрий спомин про захисника назавжди залишиться в наших серцях та спогадах! Молімося за душу Миколи і пам’ятаймо про його земне життя, яке він віддав за нас.


Пам’ятаймо, якою ціною Україна сьогодні виборює Незалежність!
Вічна та світла пам’ять Герою!”.

Автор: Роман Васильович

Мітки: війна з рф, полеглий герой, полеглий воїн

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