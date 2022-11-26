Війна забрала життя зовсім юного хлопця: на Тернопільщині попрощалися із 24-річним Героєм (фото)

“Молодий Герой загинув за Україну, її незалежність та територіальну цілісність, за мирне майбутнє кожного з нас. Страшна війна забрала життя зовсім юного хлопця. Невимовний біль у грудях, гіркі та пекучі сльози… Таких як Микола мало…”, – зазначають у Заліщицькій міській раді .

Віддати шану мужньому Воїну прийшли рідні, близькі, друзі, духовенство, представники влади, знайомі, односельчани. Поховали Героя на місцевому кладовищі зі всіма військовими почестями.

“Ще один наш воїн-захисник став янголом-охоронцем на Небесах. Схиляємо свої голови в пошані перед пам’яттю Героя! Світлий, добрий спомин про захисника назавжди залишиться в наших серцях та спогадах! Молімося за душу Миколи і пам’ятаймо про його земне життя, яке він віддав за нас.