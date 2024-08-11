Війна забрала життя ще одного захисника з Тернопільщини

Знову сумна звістка надійшла на Тернопільщину. Перестало битися серце захисника Назарія Маланчія, мешканця села Блищанка.

Про важку втрату повідомили у Заліщицькій міській раді.

“На превеликий жаль, знову сумна звістка в Заліщицькій громаді. Помер Захисник України – Назар МАЛАНЧІЙ, житель с. Блищанка.

Виконавчий комітет Заліщицької міської ради на чолі з міським головою Іваном Дроздом висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя.

Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душах рідних і близьких загиблого. Назавжди в строю, назавжди в наших серцях… Про чин похорону буде додатково повідомлено. Вічна пам’ять Назарію!” – йдеться у повідомленні.