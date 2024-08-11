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Війна забрала життя ще одного захисника з Тернопільщини

11.08.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Знову сумна звістка надійшла на Тернопільщину. Перестало битися серце захисника Назарія Маланчія, мешканця села Блищанка.

Про важку втрату повідомили у Заліщицькій міській раді.

“На превеликий жаль, знову сумна звістка в Заліщицькій громаді. Помер Захисник України – Назар МАЛАНЧІЙ, житель с. Блищанка.

Виконавчий комітет Заліщицької міської ради на чолі з міським головою Іваном Дроздом висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя.

Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душах рідних і близьких загиблого. Назавжди в строю, назавжди в наших серцях… Про чин похорону буде додатково повідомлено. Вічна пам’ять Назарію!” – йдеться у повідомленні. 

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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