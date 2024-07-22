Війна забрала життя ще одного Героя з Тернопільщини: загинув сержант Віталій Гробніцький

На війні з росією загинув сержант з Тернопільщини Віталій Гробніцький.
Про це повідомляє голова Кременецької громади Андрій Смаглюк.
“Зі скорботою повідомляємо про втрату військовослужбовця, жителя села Сапанів, Білокриницького старостинського округу, головного сержанта, ГРОБНІЦЬКОГО Віталія Станіславовича, 1984 року народження, командира 1 розвідувального відділення розвідувального взводу в/ч А****.
Завтра, 23 липня 2024 року, орієнтовно о 17:00 год. біля Трьох Валетів зустрічаємо військовослужбовця, ГРОБНІЦЬКОГО Віталія Станіславовича.
Опісля траурний кортеж прямує до родинного додому, за адресою: с.Сапанів, вул. Набережна, 30.
У середу 24 липня 2024 року, похорон відбудеться таким чином:
– 10:00 год. – літія вдома.
– 11:00 год. – чин похорону в Соборі Преображення Господнього в місті Кременець.
– 12:00 год. – прощання на Майдані Волі.
Опісля траурний кортеж прямує до кладовища у селі Великі Млинівці, де відбудеться поховання.
Прохання гідно зустріти та вшанувати нашого захисника. Вічна слава та вічна пам’ять, – написав голова громади.