Війна забрала життя ще одного Героя з Тернопільщини: загинув сержант Віталій Гробніцький

На війні з росією загинув сержант з Тернопільщини Віталій Гробніцький.

Про це повідомляє голова Кременецької громади Андрій Смаглюк.



“Зі скорботою повідомляємо про втрату військовослужбовця, жителя села Сапанів, Білокриницького старостинського округу, головного сержанта, ГРОБНІЦЬКОГО Віталія Станіславовича, 1984 року народження, командира 1 розвідувального відділення розвідувального взводу в/ч А****.