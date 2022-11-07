Юлія Тихоліз від початку повномасштабного вторгнення долучається до волонтерської діяльності та намагається знайти якомога більше можливостей для підтримки наших бійців на фронті.

Після побачених відео на просторах інтернету, де люди робили окопні свічки, Юлія Тихоліз вирішила теж почати займатись цією діяльністю і тоді написала невеличкий пост про збір матеріалів, пише “20 хвилин”.

Спочатку робота розпочиналась на базі штабу громадської організації Теребовлянська вежа – це волонтери, які допомагають нашим воїнам з 2014 року.

– Зазвичай ми робили це невеликим колективом з п’яти людей – це були мої подруги та волонтери з організації, – каже Юлія Тихоліз.

За один день плідної праці можна було виготовити приблизно 300 заготовок, з яких потім заливали окопні свічки.

– З заливом свічок нам допомагав і досі допомагає отець Степан Манорик, який люб’язно надав в користування приміщення та обладнання для роботи, – розповідає Юлія Тихоліз. – За день реально заливають 500-600 штук, залежно від розміру.

Згодом місця для роботи стало замало, і тоді на допомогу прийшов колектив Теребовлянського академічного ліцею імені Ярослави Стецько.

– Після цього вже розпочалось масове виробництво цих свічок – приблизно 1000 штук в день, – додає Юлія Тихоліз. – У ліцеї над створенням свічок працює в середньому десять чоловік але це не кожен день, окрім цього, вони займаються ще плетінням сіток та виготовленням цукерок.

Робити окопні свічки досить не важко, найголовніше – це бажання допомагати та вірити в нашу перемогу.

– Ідея почати займатись цією справою виникла як непереборне бажання допомогти хоч чимось нашим славним воїнам, щоб вони якомога швидше закінчили цю війну, яка забрала в мене частинку мого життя, – каже Юлія Тихоліз.

У березні на Київщині загинув чоловік Юлії, який воював в складі 14-ої окремої механізованої бригади.

Юлія Тихоліз займається не лише виготовленням окопних свічок, а й також за її ініціативи було куплено і передано на фронт дві карети швидкої допомоги, а зараз в роботі позашляховик.