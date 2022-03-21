Основна інформація щодо ситуації у Тернопільській області станом на 21 березня о 19:30 год:

– рішенням військового командування, водіям машин та мотоциклів тепер не можна користуватися відеореєстраторами. Заборона стосується фото- відеознімання та діє у всіх областях країни: не можна знімати дороги загального користування; об’єкти загального призначення; інфраструктури, блокпостів, укріплень; розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони;

– держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Крім того, 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка через війну вимушено переїхала в більш безпечні регіони;

– вступає в дію програма працевлаштування усіх переселенців. Для цього держава починає виплати тим роботодавцям, які беруть на роботу переселенців з постраждалих регіонів. 6500 гривень за кожного працевлаштованого. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників. Станом на сьогодні 200 переселенців звернулися до обласного центру зайнятості;

– підприємців закликають відновлювати свою роботу. 66 заявок подали підприємства, які хочуть працювати на Тернопільщині. 27 вже знайшли приміщення і починають переїзд. Нагадуємо, що Укрзалізниця та Укрпошта безкоштовно можуть перевезти ваш бізнес у безпечну область;

– тиждень тому Уряд прийняв рішення про механізм компенсації комунальних витрат громадам, які надають безкоштовний прихисток переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах. Тепер цю програму доповнили, щоб компенсацію за комунальні платежі отримували також сім’ї, які приймають переселенців у себе вдома. Всі ті, хто надав прихисток переселенцям, отримуватимуть 450 грн в місяць за кожного, кому допомогли, на компенсацію комунальних послуг.

Реалізація починається вже сьогодні, 21 березня, з реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАПами. З 30-го березня запрацює реєстрація через застосунок “Дія”;

– у Тернополі з 21.00 год діє режим «темряви». Тернополян закликають його дотримуватися та виключати світло, або зашторюйте вікна;

– Тернопіль продовжує отримувати гуманітарні вантажі. Так, сьогодні отримали рятувальне обладнання від Німеччини. Зокрема, це гідравлічна техніка, яка дозволяє звільняти людей з-під завалів, а також спецодяг для хімічного захисту. Попередньо Тернопіль отримали дві швидкі допомоги та один автомобіль для ремонтної бригади;

– у Тернополі розпочали діяти соціальна їдальня на вулиці Лисенка, 8. Туди люди можуть звертатися та отримати обіди;

– органи прокуратури працюють цілодобово, збираючи докази та здійснюючи процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні кримінальних проваджень за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України й усіх інших проявів збройної агресії з боку РФ. Якщо ви стали потерпілими або очевидцями злочинів, вчинених військовими РФ, у тому числі маєте фото, відеозаписи чи інші докази, прохання – сприяти правоохоронним органам у їх фіксації.

Телефонуйте до Тернопільської обласної прокуратури за номерами

096 69 331 68 або (0352) 52 82 85, (0352) 43 51 00, які працюють цілодобово та без вихідних, або залишайте повідомлення на електронній пошті ternoprok@gmail.com, якщо маєте інформацію про :

• пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури населеного пункту, з якого прибули ;

• уламки снарядів в межах міста;

• факти поранення/загибелі цивільних осіб внаслідок застосування зброї окупантом;

• розташування та використання військової техніки в житлових кварталах міста, ведення бойових дій окупантом в житлових кварталах міста;

• насилля щодо медичного персоналу, пошкодження медичного транспорту, лікарень, обладнання;

• насильство щодо духовенства, пошкодження/знищення культових споруд (храмів, мечетей, синагог тощо);

• використання окупантом цивільного одягу, однострою Збройних Сил України, емблем гуманітарних та медичних установ;

• факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;

• використання цивільної інфраструктури з воєнною метою під прикриттям цивільних;

• захоплення майна, пограбування окупаційними силами;

• відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги;

– ваші активні дії, зібрані матеріали, фото й відео – запорука покарання головного воєнного злочинця 21 століття і кожного, хто разом із його кривавим режимом вбиває нашу країну!

У випадку готовності надати відповідні показання та передати наявні відео, фото та інші матеріали, слідчі і прокурори невідкладно виїдуть до відповідної територіальної громади за місцем вашого тимчасового проживання для їх фіксації;

– також, з цією метою можна самостійно скористатись загальнонаціональною платформою збору доказів злочинів РФ за посиланням https://warcrimes.gov.ua/.

Разом ми переможемо! Слава Україні!