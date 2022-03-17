Основна інформація щодо ситуації у Тернопільській області станом на 17 березня о 18:30 год:

– на Тернопільщині працюватимуть 10 пересувних медичних бригад. Мобільні бригади складатимуться із лікаря, медсестри та водія. Вони будуть укомплектовані необхідними медикаментами, які надасть Червоний Хрест Норвегії;

– ми завершуємо виплати пенсій, зараз відбуваються виплати тимчасово переселеним пенсіонерам, які зараз перебувають на Тернопільщині. Тим переселенцям, хто отримував пенсії по картці, – отримали їх без проблем. Тим, кому пенсію доставлялася Укрпоштою звертаються у відділення Пенсійного фонду, щоб написати заяву на нову адресу отримання пенсії;

За тиждень до обласного пенсійного фонду звернулись понад триста переселених осіб. Оскільки люди приїжджають до нас постійно, цей процес не припинятиметься;

– департамент економіки опрацьовує 52 заявки щодо розміщення нових підприємств у Тернопільській області. 20 підприємств вже знайшли приміщення і перевозять обладнання;

– на Тернопільщині працевлаштували семеро вчителів з областей, де ведуться активні бойові дії;

– в області створено 52 добровольчих формування територіальної оборони. Всі вони отримали необхідне озброєння та спорядження;

– у Тернополі триває підготовка інфраструктури міста до роботи у критичних ситуаціях. У зв’язку з цим, працівники водоканалу розпочали позачергове обстеження технічного стану колонок-качалок. Уже 41 відновлена для користування. Незабаром запрацює ще 5;

– мешканців Тернополя, які здають в оренду житло, просять не підіймати ціни. У разі виявлення підняття цін на оренду житла можна повідомляти на «гарячу лінію» Державної податкової служби м. 0-800-501-007;

– у Тернополі продовжують працевлаштовувати громадян, які прибувають до міста з областей де ведуться активні бойові дії. Так, всім внутрішньо переміщеним особам слід подати інформацію у Тернопільський міськрайонний центр зайнятості про свою професію, щоб їм могли запропонувати нове місце роботи. До центру зайнятості уже звернулося 78 внутрішньо переміщених осіб;

– виконавчим комітетом Тернопільської міської ради було прийнято рішення звільнити підприємців у сфері зовнішньої реклами від плати за місця розташування рекламних засобів, але це при тому, що там будуть розміщувати соціальну рекламу;

– оперативна ситуація на території області стабільна. Однак з’являються випадки шахрайства, тому прохання до громадян бути обачними;

– збір та відправлення гуманітарних вантажів відбувається через логістичні центри Тернопільської міської ради та Тернопільської обласної військової адміністрації;

На даний час спільно з управлінням стратегічних розслідувань ГУНП в Тернопільській області та іншими правоохоронними органами проводиться перевірка гуманітарних вантажів, які прибувають із закордону та місця їх направлення;

– проведена робота з пошуку шахраїв, які за грошову винагороду обіцяли перевезти через кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану. За результатами опрацювання інформації, пійманий порушник.