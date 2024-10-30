Війна, комендантська година та блокпости стали на заваді автокрадіям

765 автомобілів вкрали в Україні від початку 2024 року за даними Міністерства внутрішніх справ. Пік автовикрадень припав на початок повномасштабної війни, втім, наразі кількість угонів вщухає. Найчастіше крадуть машини марок NISSAN, ВАЗ та VOLKSWAGEN.

За регіонами цей вид злочинності лідирує у Донецькій та Херсонській областях. На Тернопільщині, як показує інфографіка, оприлюднена на сайті Опендатабот, затишшя із викраденням авто. Але є довга вервечка нерозкритих злочинів, які поступово «списують» правоохоронна та судова системи.

765 викрадених авто – це найнижчий показник від початку великої війни, стверджують в Опендатабот. Для порівняння: за той самий час торік було зафіксовано майже вдвічі більше подібних злочинів – 1,2 тис. угони. Пік активності автокрадіїв припав на початок повномасштабної війни – 11,7 тис. випадків.

Загалом за три роки зафіксовано 15274 викрадених авто. 55% від загальної кількості викрадених авто у 2024 році зафіксували у Донецькій та Херсонській області. А ось третє місце цьогоріч посіла Волинська область із 104 крадіжками – 13.6% від загальної кількості. Антирейтинг замикає Дніпропетровщина з показником у 137 викрадених авто або 11%.

Традиційно найбільше крадуть легкові автомобілі — 516 транспортних засобів або 67.5% . Вантажівки та мотоцикли – 98 та 42 випадки відповідно. Торік злодійською популярністю також користувалися автопричепи – 113 справ.

Цьогоріч найбільш популярними серед крадіїв стали автівки марки NISSAN – 61 викрадення (8%). ВАЗ та VOLKSWAGEN також тримаються у трійці лідерів – 57 (7.5%) та 53 (6.9%) машини.

Серед моделей найбільше постраждали від рук злочинців MITSUBISHI L200 – 17 випадків. Ще 15 автівок вкрали моделі NISSAN NAVARA, 14 VOLKSWAGEN.

Війна, комендантська година, блокпости стали на заваді автокрадіям. Тож буму немає. Поліцейські розслідують «старі» злочини, а зі спливом часу – «списують». У судах області нерідко розглядають прокурорські клопотання про закриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом) – у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до законодавства, кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Так, у Тернопільському міськрайонному суді нещодавно закрили справу про викрадення в обласному центрі авто «Форд Транзит» вартістю п’ять тисяч доларів. Злочин скоєно у липні 2014 року. Суд констатував: незаконне заволодіння автотранспортом належить до нетяжких злочинів, й особа у разі вчинення нетяжкого злочину звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років. Потерпілий не заперечував, мовляв, пошук викраденого автомобіля нині втратив актуальність та не становить для нього матеріальної цінності.

За аналогічною процедурою у Чортківському райсуді закрили справу про подію від жовтня 2001 року. Тоді у с. Нагірянка, що на Чортківщині, у німця викрали «Мерседес». Злочин було кваліфіковано як розбійний напад – зупинивши авто, злодії силою забрали машину у власника.

Злочинців не знайшли, а оскільки минуло двадцять п’ять років, то справу закрили.