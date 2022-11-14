Відзнаки, земля і тепло: що будуть вирішувати на сьогоднішній сесії міської ради

Позачергова дев’ятнадцята сесія Тернопільської міської ради відбудеться 14 листопада о 10:00. Як і попередні, це пленарне засідання пройде в режимі відеоконференції.

Відповідне розпорядження видав міський голова Сергій Надал.

В орієнтовному порядку денному є 27 проектів рішень. Спочатку планують розглянути питання «Про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради». Потім депутати заслухають інформацію про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року. Запропонують також депутатам затвердити містобудівну документацію «Детальний план території, що межує з земельною ділянкою полігону твердих побутових відходів за межами населеного пункту села Малашівці Тернопільської міської територіальної громади». У цьому документі йдеться про належне облаштування території сміттєсортувального комплексу.

На цій сесії внесуть зміни до ряду міських програм: «Здоров’я громади» і «Турбота» на 2022-2024 роки, захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2022 роки, розвитку міжнародного співробітництва і туризму, розвитку парків, розвитку пасажирського транспорту.

Ще ряд питань стосуватиметься внесення змін до статутів різних комунальних установ та певних господарських справ. Зокрема, буде йти мова про відключення від мереж централізованого теплопостачання та внесення доповнень до Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади. Окрім цього, депутати розглянуть проекти рішень «Про поновлення договорів оренди землі» та «Про надання дозволу на поділ земельної ділянки».