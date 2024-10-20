Від’їжджали хлопці з рідного села боронити Україну

Пісню під такою назвою на слова і музику земляка Михайла Адамовича виконують учасники ансамблю народної музики з Вищих Луб’янок, де керівником Володимир Панахида – завідуючий філією Центру культури і дозвілля Збаразької міської ради.

«Був би не загинув, якби не війна…».- актуально звучать слова цього твору. А ще учасники гурту у своєму репертуарі мають повстанські, українські народні, весільні пісні.

Керівник Володимир Панахида залучив до творчості свого сина, 9-класника Романа Панахиду, двох братів – 9-класника Павла Вербицького та студента Галицького коледжу Назара Вербицького. А також 9-класника Миколу Козака, 8-класницю Іванну Совик.

Також ще один учасник українського гурту вчитель музики Вищелубянської гімназії, в якій власне і навчається основний склад музикантів та співаків, Андрій Мельниківський залучив до ансамблю народної музики свого сина 7-класника Любомира.

Відтак у їх виконанні у цю осінню пору чудово звучать пісні: «Ой там у лузі при долині», «За світ встали козаченьки», «Червона рута», «Рідна мати моя», народний марш «За Україну», що заслуговують на похвалу від вдячних поціновувачів української пісні та музики.