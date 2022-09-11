Люди дають те, що тваринам не підходить, шкодить їм, та додає роботи працівникам зоокутка, які постійно слідкують за тим, що потрапляє за сітку.

Про жителів зоокутка піклуються, доглядають, годують відповідно до сезонного раціону: влітку це в основному трава, а взимку – заготовані заздалегідь овочі та зернові.

«Не потрібно годувати тварин, тварини мають прекрасний раціон харчування, ми їх забезпечуємо всім, ми їм купуємо відповідні вітаміни. На даний момент вони годуються зеленою масою, в якій є достатня кількість вітамінів. Коли закінчується трава, ми даємо відповдіні корми – ячмінь, пшениця, зерно. Ми його мелемо, подрібнюємо і даємо тваринам . Також на зиму ми будемо купувати моркву, капусту, овочі – це все входить в раціон цих тварин. Їх годувати не потрібно. Люди часто приносять шкірки з бананів, кабачків, баклажанів, яблука підгнивші, хліб зацвилий, іноді з поліетиленовим кульком…», нагадує дирекор КП «Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя» Микола Ткач.

Кожна цукерка у обгортці чи й без неї – може спровокувати серйозні проблеми для здоров’я, а то й для життя тварин.

«Діти годують сухариками, чіпсами… Дорослі дають тереблену шкарлупу з картоплі, кабачки, гичка з червоного буряка, кукурудзу, помідори… Вони можуть бути з пліснявою, гнилі, таке, що не йде тваринам в харчування. Буває, кидають відходи з торбинками, а тварини їдять та хворіють. Але лікувати диких тварин дуже складно, бо до них важко підійти. То велика проблема для нас», додає завідувач зоокутка у парку «Сопільче» Олег Ожга.

Тернополян просять зважати на таблички, які категорично забороняють годувати тварин. Якщо ж бажання пригостити непереборне, то варто поцікавитися у адміністрації зоокутка, що можна залишити для тварин. Тоді ваш гостинець передадуть пернатим чи копитним у потрібній кількості і відповідно до графіка годувань. Потреби такої немає, кажуть у зоокутку, але це значно краще, аніж перекидати їжу через паркан.

Щоб тварини почувалися комфортно, відвідувачів також просять не вигулювати собак поблизу огорожі зоокутка.

Нагадаємо, у місцевому зоокутку відвідувачі зможуть побачити коня, поні, віслюка, козу, лань, вівцю, павича, фазана, страуса, цесарку, муфлона, оленя, курку декоративну та домашню, кроля декоративного, буйвола, ламу, шотландську корову, гусей «Холмогорів», казарку канадську, качку-мандаринку, лебедів білого та чорного та косулю степову.