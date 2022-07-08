Навіть в умовах війни у багатьох областях України розпочався туристичний сезон. Однак у деяких регіонах діють обмеження щодо відвідування лісів, водойм, туристичних об’єктів.

У Державному агентстві розвитку туризму України також пояснили, які обмеження діють у різних областях, пише Українська правда.

«‎Відносно безпечними є центральні та західні регіони України. Утім, навіть на цих територіях діють певні обмеження, які можуть відрізнятися у різних областях»‎, – наголошують у Держтуризмі.

Захід України:

На Тернопільщині можна відвідувати ліси, але заборонено розпалювати багаття. Туристичні об’єкти області працюють у звичному режимі. Водойми відвідувати можна, але для організації масових заходів необхідно отримати дозвіл обласної військової адміністрації.

На Львівщині також можна ходити в ліс, але заборонено в’їжджати в нього на транспорті. Винятками є лише випадки, коли лісовим масивом пролягає транзитний шлях або людина їде на велосипеді. Розпалювати багаття можна тільки у відведених для цього місцях. В області дозволені сплави на байдарках та катамаранах. Купатися та засмагати дозволено тільки на пляжах, які перевірили та рекомендували у ДСНС.

На Волині діє заборона на відвідування лісів, оскільки область межує з білоруським кордоном.

Водночас у Рівненській області військова адміністрація нещодавно дозволила ходити в ліси і збирати ягоди, крім деяких територій.

На Закарпатті можна ходити в ліси, крім маршрутів у прикордонних частинах Ужанського національного парку та Карпатського біосферного заповідника. Заборонена така туристична атракція, як польоти на одномоторних літаках.

В Івано-Франківській області дозволено відвідувати гори й ліси. Однак на території курорту Буковель заборонено кататися у лісах на джипах, квадроциклах, баггі та мотоциклах.

У Хмельницькій області туристичні об’єкти працюють у звичному режимі. У ліси можна ходити, але не розводити багаття. Під забороною – в’їзд до лісів усіма видами транспортних засобів, крім велотранспорту.

У Чернівецькій області туристичні об’єкти працюють, ліси можна відвідувати.

Південь України:

На Миколаївщині можна відвідувати лісові урочища “Лабіринт”, “Василева пасіка”, “Грушівка”, “Лівобережжя”, за умови дотримання правил пожежної безпеки. Ходити у ці місця заборонено тільки у період високої пожежної небезпеки.

Центральна частина України:

У Києві та Київській області заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза межами житлових масивів.

На Черкащині можна відпочивати біля водойм, які визначила військова адміністрація. Відвідування лісів категорично заборонено.

На Полтавщині заборонено відвідувати ліси. Дозволено купатись, але без жодних плавзасобів, якщо це не відбувається в рамках спортивних змагань.

На території Житомирської області дозволений збір ягід, грибів та лікарських рослин у лісах, крім певних територій. Під забороною є території, які перебувають за 20 км від лінії держкордону з Білоруссю та місцевостей, що були тимчасово окуповані. Заборонено відвідувати заповідники області, а також закриті водойми, які розташовані біля об’єктів критичної інфраструктури. Серед закладів культури в області працюють лише ті, які мають облаштовані укриття. Інші заклади організовують онлайн-екскурсії або виїзні заходи.

На Вінниччині туристичні об’єкти працюють у звичному режимі та відповідно до своїх графіків.Можна ходити на водойми, крім тих, що розташовані поблизу критичної інфраструктури та у прикордонній зоні.Відвідування лісів заборонено.