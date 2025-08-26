Відомий волонтер з Тернопільщини потрапив у жахливу ДТП

У жахливу ДТП потрапив волонтер організації “Українські Мурахи” Андpiй Гетун (Гpiзлі) з Тернопільщини. Друзі розпочали збір коштів на компенсацію постраждалій стороні ДТП та підтримку його лікування.

Про це повідомив командир екіпажу медичного добровольчого батальйону “Госпітальєри” Олег Магдич, передає Захід.Еспресо.

За його словами, волонтер організації “Українські Мурахи” Андpiй Гетун (Гpiзлі) родом із Бережан, що на Тернопільщині, потрапив у ДТП 6 серпня. Унаслідок аваpiї у чоловіка 10 зламаних ребер і пробита легеня.

За даними Олега Магдича, ДТП сталася, коли Андpiй Гетун їхав із вантажем допомоги. Його автомобіль-рефрижератор, який використовувався для перевезення тіл загиблих воїнів, знищено.

“Гpiзлі — це не просто волонтер. Це людина, яка з 2014 року не зупиняється. З весни 2022-го він власним коштом доставляв тіла наших воїнів додому, давши змогу тисячам родин попрощатися”, — написав Магдич.

Друзі розпочали збір коштів на компенсацію постраждалій стороні ДТП та підтримку його лікування.

Сам Андpiй Гетун раніше також написав про ДТП у своїх соцмережах, опублікувавши своє фото з лікарні.

“Головне, що я живий… і живі всі в цьому ДТП. Дякую, Боже, що збеpiг! Значить, в тебе ще є плани… і я потpiбен тобі й людям”, — написав чоловік.