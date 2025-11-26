Відомий стартовий склад збірної України з біатлону на етап Кубка світу: чи є у заявці тернопільські спортсмени?

Збірна України визначилася зі складом команди на стартовий етап Кубка світу в шведському Естерсунді. Отож, чоловіки: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковський, Богдан Цимбал; жінки: Анастасія та Олександра Меркушині, Христина і Валерія Дмитренки, Олена Городна, Дарина Чалик.

Стартовий етап сезону пропускатиме лідерка жіночої збірної Юлії Джима.

Тернопільський біатлоніст Віталій Мандзин поділився очікуваннями від нового сезону: «З минулого сезону для себе взяв найбільше, звісно, результат, але передусім це досвід. Це те, що не купиш і просто так не отримаєш… Чекаю початку сезону, мені самому цікаво. Перед першим стартом важко оцінювати свої шанси. Впевнений, що все має бути добре. Виконуємо ту роботу, яку маємо проробити. Головне – добре себе почувати, бути впевненим у стрільбі. Більш ніж переконаний, що це може привести до гарних результатів».

Нагадаємо, що новий, олімпійський сезон у біатлоні стартує 29 листопада етапом Кубка світу в Естерсунді, який триватиме до 7 грудня. Першими змаганнями у програмі змагань стануть класичні естафети серед жінок і чоловіків.