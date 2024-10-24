Відомий блогер з Бережан Віталій Мартинюк читає газету “Свобода” (відео)

У своєму новому відеоролику з кавером на відому пісню про львівських батярів, яку виконував Михайло Хома (DZIDZIO) та гурт “Мері”, Віталій Мартинюк показав, що надає перевагу незалежній пресі Тернопільщини, тримаючи в руках газету “Свобода”.

Дуже символічно, що відомий блогер обрав для свого відео саме газету “Свобода”, адже понад три десятки років газета не втрачає своєї популярності серед читачів Тернопільщини. Не дивно, що відомий блогер використав саме “Свободу” для свого відео.

До слова, передплата на газету “Свобода” стартує вже з 26 жовтня. Передплативши відому газету, ви завжди будуете в курсі актуальних подій області та України.