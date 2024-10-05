Відомому кримінальному авторитету в Тернополі продовжили запобіжний захід

Попри продовження запобіжного заходу, підозрюваний давно на волі, внісши заставу у майже мільйон гривень.

Це відомо із ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 18 вересня. Цікаво те, як обґрунтовується судом необхідність продовження запобіжного заходу.

Дослівно: «Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_14, будучи особою, яка дотримується існуючих у злочинному середовищу традицій і правил поведінки, користується авторитетом серед осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення, маючи неформальний статус у злочинному світі, будучи так званим «положенцем», а саме особою, яка призначена «злодієм в законі» та яка має право приймати рішення від його імені, «стремящимся», а саме особа, яка прагне жити по «злодійським законам», прагне вступити у «злочинну сім`ю», «кримінальним авторитетом», а саме особою, яка контролює частину організованої злочинної групи, «смотрящим» на волі, а саме особою, яка слідкує за тим, щоб в певному регіоні дотримувалися «злодійські закони» та злодійські накази «смотрящого» за Тернопільською областю, маючи реальний вплив на криміногенну обстановку в регіоні, визначив протиправну діяльність у тому числі пов`язану із вимаганням грошових коштів, як основне джерело свого матеріального забезпечення.»

Що ж накоїв кримінальний авторитет у Тернополі? Йдеться про кримінальне переслідування за вимагання, а саме вимогу передачі чужого майна поєднаного з насильством, з погрозою насильства над потерпілим та заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Так, в другій декаді липня 2023 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, підозрюваний, перебуваючи у Тернополі, отримав від знайомих інформацію про потенційних потерпілих, а саме про двох жителів Тернополя. Нібито останні перебуваючи на залізничному вокзалі, протиправно заволоділи документами та мобільним телефоном одного чоловіка(його особу органом досудового розслідування не встановлено), та в подальшому оформили на нього кредит у розмірі 19 000 гривень.

«Відновлювати справедливість» взявся кримінальний авторитет, неодноразово вимагаючи з тих, хто нібито вчинили грабунок на залізничному вокзалі, гроші під страхом розправи. На якомусь етапі передачі коштів (а їх було декілька), «авторитета» затримали. Згодом обрали запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави. Причому розмір застави чималий – 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908400 гривень. Гроші внесли, і підозрюваного звільнили з-під варти. І ось у вересні запобіжний захід продовжили, чому не перечили ані підозрюваний, ані його адвокат.