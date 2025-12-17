Відома тернопільська лікарка Наталія Збрищак розповіла про необхідні добавки для вагітних

Вагітність – це період, коли майбутня мама має дбати не лише про себе, а й про здоров’я дитини. Про те, які вітаміни та мікроелементи обов’язково варто приймати, розповіла лікарка Наталія Збрищак, спираючись на сучасні джерела доказової медицини.

«Щоденний прийом фолієвої кислоти в дозі 400–800 мікрограмів, залежно від групи ризику, впродовж всієї вагітності, починаючи за 2–3 місяці до зачаття. Це допомагає запобігти дефектам нервової трубки плода», – наголосила Наталія Збрищак.

Для профілактики анемії та затримки росту плода рекомендується прийом препаратів заліза в дозі 30–60 міліграмів. Крім того, 200 мікрограмів йоду щодня забезпечують нормальну функцію щитоподібної залози за відсутності протипоказів.

«Окрім того, може бути доцільним додатковий прийом інших мікроелементів, таких як магній, кальцій та вітамін D3. Проте пам’ятайте: будь-які призначення та дози визначаються індивідуально після консультації з лікарем», – застерегла лікарка. – «Це стане найкращою турботою про вашого малюка».

Наталія Збрищак закликала всіх вагітних дбати про себе.