Відкритий простір для дітей створили при Архикатедральному соборі у Тернополі. Тут юнаки та дівчата, які відвідують церкву, зможуть активно проводити час зі своїми наставниками. Простір буде відкритим також і для переселенців.

Відкритий простір для дітей створили завдяки співпраці UNICEF Ukraine та Українського католицького університету. Адміністратор Архикатедрального собору о. Орест Павліський разом зі священниками-сотрудниками здійснили Чин Благословення цієї ініціативи.

“Нам вдалося встановити відкритий простір для дітей при нашій парафії! Ми віримо, що такий простір принесе багато користі для наших дітей! Тут для дітей організовуватимуться різноманітні майстер-класи, ігри. Зокрема, будуть гуртки арт-терапії, вокальні гуртки, передбачені різноманітні ігри та руханки. Також діятиме вокальна студія. Сподіваємося, що дітям буде досить цікаво”, – зазначив о. Орест Павліський.

Відкрити простір для дітей у Тернополі планують наступного тижня. Наразі тут облаштовують територію, декорують намет і наповнюють його іграшками.