Відключення електроенергії: що працюватиме у Тернополі (основні рішення міської ради)

Основні рішення, що діятимуть у Тернополі через відключення електроенергії: не працюватимуть ліфти, у аварійному режимі запустять котельні.

У зв’язку з масовими ракетними ударами на території України постраждала енергосистема. Відтак, відновлюються погодинні відключення електроенергії, не працюватимуть ліфти. Вуличне освітлення працюватиме в аварійному режимі. Також запускають дві котельні, які можуть створювати додатковий шум.

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

Сьогодні, 16 листопада, навчальний процес у освітніх закладах міста триває. Про будь-які інші зміни в освіти будемо інформувати додатково.

Тролейбуси відновлять свою роботу після стабілізації напруги контактної мережі. Наразі замість тролейбусів на деяких маршрутах працюють великогабаритні автобуси MAN.

ВІДНОВЛЮЮТЬСЯ ПОГОДИННІ ТА АВАРІЙНІ ВИМКНЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Від сьогодні, 16 листопада, у Тернополі повертаються віялові відключення електроенергії відповідно до графіку, що раніше анонсувало ВАТ «Тернопільобленерго». Закликаємо мешканців тримати зарядженими телефони та павербанки та бути готовими, що при потребі, можуть бути додаткові відключення електроенергії

АВАРІЙНО ЗАПУСКАЮТЬ ДВІ КОТЕЛЬНІ. МОЖЛИВИЙ ДОДАТКОВИЙ ШУМ

У міській раді звертають увагу мешканців, що буде в аварійному режимі запущено котельню для подачі опалення, що розташована на вул. Леся Курбаса і на Просвіти. Відтак, мешканці прилеглих будинків можуть чути додатковий шум.

На даний момент опалення та гаряча вода подається по усьому місту у звичному режимі.

ЛІФТИ НЕ ПРАЦЮВАТИМУТЬ

Враховуючи ситуацію із віяловим відключенням електропостачанням та різкі перепади напруги, у Тернополі тимчасово відключають ліфти у всіх багатоквартирних житлових будинках міста.

Через нестабільну напругу в мережі можливі загоряння моторів та механізмів ліфта. Тому прийнято рішення про відімкнення ліфтів, аби не наражати мешканців на небезпеку.

Після стабілізації напруги роботу ліфтового господарства у місті буде відновлено.

ЗОВНІШНЄ ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ ПРАЦЮВАТИМЕ В АВАРІЙНОМУ РЕЖИМІ

Зовнішнє освітлення вулиць міста буде працювати в аварійному режимі до 21.00 год., щоб мешканці могли добратися до своїх домівок після роботи.

ВЛАДА ЗАКЛИКАЄ ЗРОБИТИ ЗАПАС ВОДИ. ПЕРЕЛІК КОЛОНОК-КАЧАЛОК Є ТУТ

Влада закликає мешканців зробити запаси питної та технічної води. У випадку відсутності подачі води, мешканці можуть скористатися колонками-качалками, що зазначені на Інтерактивній карті (лінк).

У КП «Тернопільводоканал» звертають увагу, для колонок, якими тернополяни користуються регулярно, достатньо кількох натискань на важіль, щоб потекла вода. Якщо використовується колонка-качалка рідше – потрібно докласти зусиль, а після 20-25 натискань хвилину-дві перечекати, щоб стекла застояна вода. Кількість та інтенсивність натискань на важіль також залежать від глибини свердловини.

Щодо бюветів. У випадку відключення електропостачання, їх робота буде відновлена впродовж світлового дня.

Відтак, мешканці можуть набирати воду у бюветах за адресами вул. Юності, бульв. Данила Галицького та бульв. Пантелеймона Куліша (вода у цьому бюветі доступна виключно для технічного використання).

МОЖУТЬ НЕ ПРАЦЮВАТИ СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ

У зв’язку з відсутністю електроенергії можуть не працювати системи оповіщення, що знаходяться на цих об’єктах. У міській раді закликають мешканців орієнтуватися на сповіщення додатку «Повітряна тривога» та групи у вайбері, телеграмі, а також будуть інформувати через гучномовці представники ДСНС та патрульної поліції.