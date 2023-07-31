Відійшла у вічність зв’язкова УПА з Чортківщини

З кожним роком їх усе менше. У вічність 25 липня нa 99 pоці життя відійшла оcтaння зв’язковa УПА з Яблунова, що на Чортківщині, Cофія Шacтків.

Трагічну звістку спосвітили у Копичинецькій міській раді.

Софія Пилипівна народилась й мешкала в Яблунові. У підпіллі – з 1939-го. Спільно з родиною допомагала українським патріотам, які переховувались від НКВД у лісах.

У 1945-му на сім’ю влаштували облаву. Відтак Софію зі сестрою Ганною та батьком виселили у Хабарівський краї, що в росії. Там дівчина й зустріла свого судженого. Майбутній чоловік також відбував заслання.

Родина працювала на лісозаготівлі. Згодом у подружжя народилися 3 синів.

До рідного села Софія з чоловіком й дітьми повернулися тільки через 11 років. У будинку їхньому вже мешкали переселенці із Польщі, тож довелося зводити новий.

Софія Шacтків дочекалася проголошення незалежності України.