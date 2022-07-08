“Додаткове пішохідне огородження відтепер буде поблизу Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ. Це потрібно для безпеки вірян” – написав Сергій Надал на своїй ФБ-сторінці.

У коментарях під постом тернополяни масово обурюються, називаючи такі дії потворними:

“Виглядає як клітка для вірян і псує архітектурний ансамбль площі. замість посадити у в’язницю злочиницю, зробили в’язницю із Катедри. ви б хоч з талановитими архітекторами порадилися, аби то мало якийсь сучасний вигляд”, – написала тернополянка Оксана. “А з позиції безпеки хіба доцільно додатково замикати простір коло храму? Тут же у великі свята море люду. Ви уявіть бодай мінімальне пожвавлення чи трохи паніки (зважаючи на реальність) і що то буде твориться. Дизайнер “від Бога”, це вигадав. Знаєте, то як в селі пасовисько для корів загороджують, тут таке зробили. Для чого? Від кого?”, – написала пані Галина.

Загалом, очевидно, що такий паркан поставлено через інцидент з автомобілісткою перед Великоднем, коли вона в’їхала машиною прямо у храм. Проте, чи раціонально саме так використовувати бюджетні кошти залишається загадкою.

Адже, ні належного захисту, ні естетичної привабливості така споруда, очевидно, не несе.

Що ж, час покаже…