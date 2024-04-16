Віддали одноденну зарплату і придбали Mavic для ЗСУ працівники Кременецької міськради

Сьогодні всі ми знаємо, кому завдячуємо кожним днем життя, можливістю працювати та планувати майбутнє. Це – наші воїни-захисники, незламні Герої, ті, хто не шкодуючи себе, стоїть бронею між нами і ворогом.

Завдяки ініціативі збору одноденної заробітньої плати для Збройних сил України колективом Кременецької міської ради було закуплено дрон Mavic 3, який був переданий нашим землякам, воїнам 80 галицької десантно – штурмової бригади.