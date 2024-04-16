16.04.2024 14:57

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Віддали одноденну зарплату і придбали Mavic для ЗСУ працівники Кременецької міськради

16.04.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф, Теми

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Сьогодні всі ми знаємо, кому завдячуємо кожним днем життя, можливістю працювати та планувати майбутнє. Це – наші воїни-захисники, незламні Герої, ті, хто не шкодуючи себе, стоїть бронею між нами і ворогом.

Завдяки ініціативі збору одноденної заробітньої плати для Збройних сил України колективом Кременецької міської ради було закуплено дрон Mavic 3, який був переданий нашим землякам, воїнам 80 галицької десантно – штурмової бригади.

Дякуємо нашим працівникам за ініціативу! Дякуємо нашим захисникам!Віримо в ЗСУ! Все буде Україна!

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Джерело: Кременецька громада

Теги: Кременецька громада, Мавік, працівники с

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