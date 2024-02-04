Тернопільські вчені розробляють сучасні антидронові системи

Тернопільські вчені представили нові антидронові системи для військових. Про це розповіли на сторінці Чортківської РВА.

“В час тривалої війни антидронові системи потрібні не менше, ніж сучасні зразки вогнепальної зброї та артилерії, тому що ворог активно використовує дрони та квадрокоптери. Представлене сьогодні обладнання може завадити ворогові виявляти позиції, вести ближню розвідку та коригувати вогонь артилерії. Воно створює перешкоди на частотах, які використовують більшість поширених БПЛА”, – йдеться у повідомленні.

Більш детально розповів присутнім про системи РЕБ, прилади радіоелектронної боротьби проти дронів – доктор технічних наук, професор, академік інженерної академії наук України, засновник волонтерських конструкторських структур із розробки систем радіоелектронного моніторингу територій для бойових підрозділів ЗСУ Валерій Федорейко.

Зазначимо, що команда інженерів-конструкторів під керівництвом Валерія Федорейка розробляє системи, які виявляють ворожий дрон, збивають його з курсу, для початку дрон «зависає», а потім йде на аварійну посадку і стає трофеєм для наших військових. Десятки таких систем уже передано у бойові підрозділи ЗСУ.