17 вересня у виставковому залі Тернопільського обласного художнього музею відбувся обласний конкурс імені Олени Кульчицької серед аматорів образотворчого мистецтва та майстрів народних художніх промислів. Цьогоріч конкурс проводився у трьох номінаціях: «живопис», «графіка», «декоративно-прикладне мистецтво». 63 учасники подали понад 200 творів.

Журі конкурсу під головуванням директора департаменту культури і туризму ТОВА Світлани Байталюк шляхом таємного голосування визначило переможців. У номінації «Живопис» лауреатом стала Марія Баліцька, дипломом І ступеня нагороджено Володимира Шерстія, дипломом ІІ ступеня – Михайла Яремка, дипломом ІІІ ступеня – Діану Дроздовську. В номінації «Графіка»лауреатом визнано Тетяну Окальську, дипломант І ступеня – Володимир Кунців, ІІ ступеня – Вікторія Хрипало, ІІІ ступеня – Марія Безкоровайна. В номінації «Декоративно-прикладне мистецтво», яка була започаткована в 2024 році, перемогу здобула Людмила Павлова. Диплом І ступеня вручено Ірині Харатін, ІІ ступеня – Тетяні Сеник, ІІІ ступеня – Ірині Галущак.

Директор Тернопільського обласного методичного центру народної творчості Валодимир Вермінський вручив подяки усім учасникам конкурсу.

Виставка, яка триватиме до 22 вересня цікава та різноманітна, вона демонструє, що не зважаючи на складний час в якому ми зараз живемо, наша культура, мистецтво, традиції зберігаються і примножуються.

Допомогу у забезпеченні вернісажу обладнанням надав «ТО Центр дозвілля «Терноцвіт».

Довідково:

Олена Кульчицька – художниця, народилася 15 вересня 1877 року у м. Бережани. Авторка понад чотирьох тисяч художніх творів, що увійшли до золотого фонду української книжкової ілюстрації («Слово про похід Ігорів», «Тіні забутих предків», «Лис Микита» та ін.), зокрема дитячої. Окрім живопису та графіки, Кульчицька активно займалася килимарством: створювала ескізи орнаментів для килимів, які ткала її сестра. У Тернополі на її честь названа вулиця.

Ольга ВАВРИК, заступник директора ТОХМ

Фото: Наталія Мартинюк