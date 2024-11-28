23-24 листопада відбувся другий тур Тернопільської футзальної ліги сезону-2024/25. Пропонуємо вашій увазі результати матчів у вищій лізі.

Вища ліга.

«Вікторія» (Вел. Бірки) – «Поділля» (Васильківці) – 2:1 (1:0). Голи: А. Капелян (11), М. Карпа (27). – А. Баліцький (46).

ФК «Смиківці-Furni» – «Гермес-7» (Тернопіль) – 1:5 (1:1). Голи: В. Пасічник (8). – А. Царюк (21), А. Шейко (38, 45), О. Божко (43, 44).

ФК «Івачів» – «Сокіл» (Вел. Березовиця) – 5:3 (1:1). Голи: В. Мостовий (16, 35), А. Сташків (31), М. Дичко (38), Р. Наконечний (44). – М. Гнатишин (8, 42), Н. Лазарів (24).

«Поділля-КІТ Шаверма» (Вел. Березовиця) – МФК «Тернопіль» – 1:8 (0:5). Голи: Б. Цупер (29). – П. Скобляк (1, 23), В. Білик (12, 13, 32), С. Симчук (21, 25), В. Паперовський (34).