Відбулися 14-ий і 15-й тури вищої Тернопільської футзальної ліги

22–23 лютого відбулися 14-й та 15-й тури вищої Тернопільської футзальної ліги сезону-2024/25. Пропонуємо вашій увазі результати зіграних матчів.

22 лютого

ФК «Смиківці-Furni» – ФК «Івачів» – 7:16 (2:6). Голи: А. Малик (22, 23, 24), Р. Хабаров (26), О. Король (28, 37, 42). – А. Сташків (2, 20, 25, 33, 39, 42, 44, 45), В. Милян (11), М. Дичко (14, 23, 32), Є. Щербатюк (23, 26), Р. Мельник (30), І. Федчишин (41).

«Поділля-КІТ Шаверма» (Велика Березовиця) – «СМ-Транс» (Тернопіль) – 2:5 (1:2). Голи: О. Захарчук (16), Д. Пошелюжний (40). – І. Бадло (15), Д. Кандибал (22), О. Павлусь (26, 35), В. Любінський (28).

«Вікторія» (Великі Бірки) – «Сокіл» (Велика Березовиця) – 4:3 (2:2). Голи: П. Данилюк (12), А. Капелян (15), М. Костів (38, 44). – В. Онищук (20, 23), Д. Шведецький (42).

«Поділля» (Васильківці) – «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – 3:10 (2:6). Голи: А. Трух (2), А. Шейко (26, а/г), О. Скотецький (46). – А. Царюк (2, 29, 38), О. Божко (5, 17), Р. Ціх (10), М. Коломієць (10), С. Швед (23, 30), Д. Дударєв (34).

23 лютого

«Сокіл» (Велика Березовиця) – «Поділля» (Васильківці) – 4:3.

Того ж дня перестало битися серце 37-річного воротаря «Сокола» Максима Горінова, тож великоберезовицькі футболісти приурочили вчорашню перемогу пам’яті Максима.

ФК «Івачів» – «Поділля-КІТ Шаверма» (Велика Березовиця) – 7:5.

«Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – МФК «Тернопіль» – 1:2.

«СМ-Транс» (Тернопіль) – «Вікторія» (Великі Бірки) – 0:1.

Після 15-ти турів турнірну таблицю очолює «Гермес» (14 поєдинків, 34 очки), на другій сходинці тернопільський МФК (13 матчів і 33 залікових пункти), на третій «СМ-Транс» (13 поєдинків, 24 очки).