Відбулася звітна конференція Асоціації футболу Тернопільщини

20 листопада відбулася чергова звітна конференція громадської спілки «Асоціація футболу Тернопільщини» (АФТ). На конференції, окрім делегатів, були присутні й гості, зокрема, генеральний секретар Української асоціації футболу Ігор Грищено.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих 19 листопада тернополян від ракетно-дронової атаки рф.

На конференції заслухали звіт голови АФТ Тараса Юрика за звітний період та підвели підсумки змагань за 2025 рік. Тарас Зіновійович окреслив основні напрямки роботи обласної Асоціації в році, що минає. Голова АФТ акцентував увагу на обласній дитячо-юнацькій футбольній лізі, де в семи вікових категорій у сезоні-2024/25 виступало 82 команди, а в сезоні-2025/26 восени стартувало 90 колективів ((U-9, U-10, U-11, U-12, U-13, U-15 і U-17).

Розповів Т. Юрик про новий проєкт масового футболу, який цьогоріч вперше було впроваджено спільно з Тернопільською обласною військовою адміністрацією – «Шкільна футбольна ліга».

– Весною на старт першої Шкільної футбольної ліги Тернопільської області вийшло 1450 школярів-футболістів, які сформували 105 команд з 36 громад, котрі за територіальним принципом змагалися в 13 групах. Змагання викликали величезний інтерес, відповідно у другій Шкільній футбольній лізі 2025/26 років на старт вийшли вже 192 команди, які за географічним принципом розділені на 22 групи. Перший етап змагань пройшов восени 2025 року, а його друга частина запланована на весну 2026 року, – розповів Тарас Юрик.

Детально Тарас Зіновійович проаналізував чемпіонат Тернопільської області серед дорослих команд. Тарас Юрик відзначив, що футбольний рік був не простим, адже доводилося організовувати змагання в умовах війни, тим не менше чемпіонат вдалося успішно завершити.

Також у звіті голови АФТ йшлося про ветеранські змаганнях, де, окрім традиційного чемпіонату серед гравців, яким виповнилося 40 і більше років, другий рік поспіль провели регулярний чемпіонат серед ветеранів 50+ за участю чотирьох колективів. Згадано також було про Лігу чемпіонів та Лігу Тернопільщини, Зимову першість області, Тернопільську футзальну лігу (38 команд) та дівочий футбол.

Не оминув очільник футболу Тернопільщини увагою і розвиток футболу у регіонах. Було проаналізовано, як проходив сезон у трьох районах – Тернопільському (38 команд, три ліги), Чортківському (22 команди, дві ліги) та Кременецькому (16 команд, дві ліги).

За словами Т. Юрика, активно розвивалася медіа складова Асоціації, зокрема, вперше всі матчі обласного чемпіонату транслювалися «на живо» та з коментатором на Ютуб-каналі Асоціації футболу Тернопільщини і зібрали там доволі потужну глядацьку аудиторію. Лише за останній рік мав місце понад мільйон переглядів каналу, що на 47% більше в порівнянні з минулим роком.

Ігор Грищено позитивно оцінив роботу Асоціації футболу Тернопільщини, відзначивши, що вона входить до числа лідерів на загальноукраїнському рівні.

Традиційною частиною конференції стало нагородження. Відзнаками Української асоціації футболу нагороджені Володимир Рудзік та Володимир Садковський. Почесною грамотою Української асоціації футболу – за професійність та активність у розвитку футболу нагороджені: президент ФК «Зелені леви» (Почаїв) Р. Дроб, головний тренер «Агрона» С. Богородіченко, головний тренер «Поділля» (В. Березовиця) О. Керничний, тренер «Галича» (Збараж) А. Білик, головний тренер ФК «Збараж» М. Кузьма, голова комітету дитячо-юнацького футболу В. Ясюченя, голова Трибухівської громади та президент ФК «Трибухівці» О. Ковдрин і менеджер Асоціації футболу Тернопільщини М. Комаренко.