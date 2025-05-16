Від важких поранень помер воїн з Тернополя Любомир Бачинський

Перестало битися серце військoвoслужбoвця з Тернополя Любомира Юрійовича Бачинського.

Воїн помер 14 травня, перебуваючи на лікуванні внаслідок важких поранень, які отримав у бою за Україну на Донеччині.

Про важку втрату для громади Тернополя та всієї України повідомив міський голова Сергій Надал.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя. Вічна та світла пам’ять!”, – ідеться у дописі очільника міста.

Прощання із захисником розпочнеться завтра, 17 травня, об 11-й годині у Домі печалі на вулиці Микулинецькій.