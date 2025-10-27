Від сьогодні тимчасово заборонено паркувати авто на одній із вулиць у центрі Тернополя

З 27 жовтня у Тернополі розпочнуться ремонтні роботи пішохідної зони на вулиці Листопадовій. Їх проведуть у межах всеукраїнського проєкту «Рух без бар’єрів», який спрямований на створення зручного та інклюзивного середовища для всіх мешканців міста.

“Під час оновлення передбачені заміна та пониження бордюрів, щоб зробити пересування комфортнішим для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візочками та осіб старшого віку. Роботи проводитимуть на ділянці від вулиці Михайла Грушевського до Майдану Волі. У зв’язку з цим на період ремонту буде заборонено паркування транспортних засобів із двох сторін вулиці Листопадової”, – повідомили у міській раді.

Водіїв просять врахувати ці тимчасові обмеження та не паркувати автомобільний транспорт на проїзній частині вулиці Листопадової.

Довідка. Проєкт «Рух без бар’єрів» – флагманська ініціатива Міністерства розвитку громад та територій України, що реалізується в межах програми першої леді Олени Зеленської. Він охоплює 15 пілотних громад, серед яких – Київ, Одеса, Дніпро, Житомир, Тернопіль, Львів, Рівне, Чернівці, Полтава, Вінниця, Славутич, Кропивницький, Буча, селище Опішня та Калуш. Виконавчим партнером виступає громадська організація «Безбар’єрність».