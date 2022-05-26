З 26 травня у Тернополі буде перекрито рух транспорту на вул. Замонастирській. Рішення прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету.

“З метою проведення поточного ремонту дорожнього покриття, з 26 травня по 09 червня у Тернополі буде перекрито рух транспорту на вул. Замонастирській (від вул. Стецька до вул. Гайової)”, – повідомили в міській раді.

На визначеній ділянці будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху.

Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.