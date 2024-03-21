Від отриманих на фронті поранень помер Степан Гуцуляк з Чортківщини

Гірка звістка вкотре огорорнула нашу рідну Тернопільщину. Зупинилося серце ще одного Героя, ще одного мужнього захисника, який мужньо, до останнього подиху боронив рідну землю від клятого окупанта.

Повідомили, що у медзакладі внаслідок отриманих важких поранень, отриманих в районі н.п. Миколаївка Донецької області, зупинилося серце стрільця 3 стрілецького відділення солдат ГУЦУЛЯКА СТЕПАНА СІЛЬВЕСТРОВИЧА, 1973 р.н., жителя села Михайлівка Мельнице-Подільської територіальної громади. Інформацію повідомили на сторінці громади.