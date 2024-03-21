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Від отриманих на фронті поранень помер Степан Гуцуляк з Чортківщини

21.03.2024

Зоряна Деркач

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Новини, Війна з рф, Духовне, Теми, Тернопільщина

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Гірка звістка вкотре огорорнула нашу рідну Тернопільщину. Зупинилося серце ще одного Героя, ще одного мужнього захисника, який мужньо, до останнього подиху боронив рідну землю від клятого окупанта.
Повідомили, що у медзакладі внаслідок отриманих важких поранень, отриманих в районі н.п. Миколаївка Донецької області, зупинилося серце стрільця 3 стрілецького відділення солдат ГУЦУЛЯКА СТЕПАНА СІЛЬВЕСТРОВИЧА, 1973 р.н., жителя села Михайлівка Мельнице-Подільської територіальної громади. Інформацію повідомили на сторінці громади.
Поділяємо горе родини, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи. Нехай світла пам’ять про Степана Сільвестровича назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Бог подарує йому вічне життя та спокій.
Слава Україні!
Героям слава!

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Теги: військовий загинув

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