Як ми вже повідомляли, екскапітан збірної України, а нині тренер БК «Тернопіль» Дмитро Забірченко 1 квітня виставив на аукціон свій чемпіонський перстень української Суперліги сезону-2010/11, щоби виручені кошти від продажі передати на благодійність. Чемпіонський перстень викупив за 400 тис. грн і повернув власнику президент БК «Тернопіль» Ігор Комендант.

Дмитро Забірченко, як і пообіцяв, із цих коштів 200 тис. грн пожертвував благодійному фонду «Тернопіль», який діє на базі БК «Тернопіль», де серед волонтерів – тренерський склад та баскетболісти команди. Зокрема, Микита Найко, Роман Бойко, Максим Нікітін, Максим Івшин, Владислав Рижов, Євген Ворник та ін. працюють від ранку до вечора на волонтерських складах організації та допомагають людям, котрі, втікаючи від війни, вимушено залишили свої оселі. Як зазначив Д. Забірченко: «Окрім 200 тисяч грн на фонд, ще 120 тис. вже також пішли на добру справу».

Варто зазначити, що тренерам і баскетболістам волонтерити у БФ «Тернопіль» допомагають й вболівальники клубу, а також студенти-медики – Валерія Благуляк, Дарина Шандрук, Ольга Оплета, Дмитро Камінський, Олени Чарківська і Ховалко, Ілона Новаківська, Антон Старовєров, Ніла Гребеніжко, Олександр Кельнер, які ретельно сортують, ведуть облік медичних препаратів та пакують для відправки у місця, де вони найбільш потрібні.