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Від авіаудару на Сумщині загинув воїн ССО з Тернопільщини Назар Соколовський

02.03.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Стало відомо, що серед загиблих Героїв – і партієць Європейської солідарності, депутат Саранчуківської сільської ради, 34-річний Назар Соколовський…

Назар народився 27 квітня 1989 року у с. Рибники. Працював директором КП «Благоустрій-сервіс», був громадсько активним та суспільно відповідальним. Любив грати у футбол. Упродовж кількох років захищав кольори бережанського колективу «Хатки», який виступав у чемпіонатах Тернопільської області, Тернопільського та Бережанського районів.

З початком повномасштабної війни Назар Соколовський пішов добровольцем захищати Україну. Був воїном Сил Спеціальних операцій. Загинув від авіаудару російського противника на Сумщині.

У Назара залишилися дворічний син, дружина, батьки та брат з сестрою.

Теги: загинув військовий

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