На початку листопада синоптики Укргідрометцентру прогнозують повернення нічних заморозків.

За даними метеорологів, 2 листопада на Тернопільщині вночі та вранці місцями туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Мінлива хмарність, без істотних опадів.

Температура повітря вдень становитиме +6-14° тепла, а вночі +3-6°.

За даними Укргідрометцентру, 3-4 листопада буде суха погода.

Українська синоптикиня Наталія Діденко також прогнозує суху погоду, яка протримається 1-2 листопада. А 3 листопада прийдуть дощі.

“Листопад дебютує в Україні сухою погодою та навіть сонячним небом. У вівторок вітер стихне, сильного не буде. Температура повітря вночі очікується низькою, від 2° морозу до 4° тепла, бо ж – прояснення, а вдень потепліє до 9-13°, на сході та північному сході буде холодніше, 6-11°”, – написала Діденко у своєму Facebook.