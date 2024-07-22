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Ветерани-підприємці з можуть маркувати продукцію брендом “Створено Захисниками”

22.07.2024

Ірина Нова

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Україна, Офіційно, Тернопільщина, Новини, Економіка

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На Тернопільщині ветерани-підприємці зможуть використовувати бренд, маркуючи продукцію графічним зображення “Створено Захисниками”, повідомляє Тернопільський обласний ТЦК СП.

Хто може використовувати маркування “Створено Захисниками”?

  • фізична-особа підприємець, який є ветераном;
  • фізична-особа підприємець, який використовує найману працю ветеранів (не менше 50 % від кількості працівників);
  • юридична особа, засновник або щонайменше один із засновників є ветераном;
  • юридична особа, яка використовує найману працю ветеранів (не менше 50 % від кількості працівників).

Як документи потрібні, щоб використовувати маркування “Створено Захисниками”?

  • заява та засвідчені копії;
  • документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника (якщо є);
  • для юридичних осіб – документ, що підтверджує повноваження заявника діяти від імені юридичної особи та установчий документ юридичної особи;
  • фото продукції, на якій буде використане зображення.

Документи. Свторено Захисниками

Додаткові документи створено захисниками

Теги: актуально, Тернопільський обласний ТЦК СП, Створено ветеранами, економіка

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