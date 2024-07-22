Ветерани-підприємці з можуть маркувати продукцію брендом “Створено Захисниками”

На Тернопільщині ветерани-підприємці зможуть використовувати бренд, маркуючи продукцію графічним зображення “Створено Захисниками”, повідомляє Тернопільський обласний ТЦК СП.
Хто може використовувати маркування “Створено Захисниками”?
- фізична-особа підприємець, який є ветераном;
- фізична-особа підприємець, який використовує найману працю ветеранів (не менше 50 % від кількості працівників);
- юридична особа, засновник або щонайменше один із засновників є ветераном;
- юридична особа, яка використовує найману працю ветеранів (не менше 50 % від кількості працівників).
Як документи потрібні, щоб використовувати маркування “Створено Захисниками”?
- заява та засвідчені копії;
- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника (якщо є);
- для юридичних осіб – документ, що підтверджує повноваження заявника діяти від імені юридичної особи та установчий документ юридичної особи;
- фото продукції, на якій буде використане зображення.