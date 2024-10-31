Ветеранський бізнес: демобілізований військовий разом із дружиною відкрили бізнес у Тернополі

Виглядає на перший погляд наче й дивно, але так воно і є – свій бізнес у Тернополі нещодавно створило молоде подружжя Заставних – демобілізований Андрій Миронович Заставний з дружиною Наталею, донечками 5-річною Соломійкою, 4-річною Софійкою та 4-місячним сином Матвійком.

Андрій Заставний так і каже – ми всі п’ятеро скрізь разом – і вдома, і по дорозі в дитсадок, і в магазині, який родина відкрила за програмою ветеранського бізнесу.

Молоді люди до війни навчалися у Тернополі: Андрій – у ЗУНУ, Наталя – у педуніверситеті. Згодом працювали у торгівлі, деякий час були за кордоном. Коли у родини народилася перша донечка Соломійка, родина вирішила, як кажуть, осісти у рідному місті, жити та працювати у Тернополі.

Але з перших хвилин війни Андрій Заставний сказав дружині, батькам та рідним, що він йде на війну, бо живе за принципом – хто як не я. Андрій відправив дружину Наталю з двома донечками, яким на той час було понад рік і понад два відповідно зі своєю рідною сестрою і її двома дітьми за кордон до своїх батьків. А сам записався добровольцем на війну.

Воював у штурмовій бригаді на Бахмутському напрямку. Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного нагороджений почесним нагрудним знаком «Золотий хрест».

Андрій Заставний про цей час може говорити багато, як і про побратимів, яких втратив, або з якими підтримує звязок донині, допомагає, чим може. Наталя Заставна пригадує як складно їй було у той час – на руках двоє маленьких дітей, чоловік на передовій і невідомість завтрашнього дня.

Торік у вересні Андрій Заставний демобілізувався. Відразу з дружиною вирішили, що розвиватимуть Україну тут, у тилу.

Ми порадилися з дружиною,- каже пан Андрій, – і вирішили створювати та розвивати ветеранський бізнес. Написали кілька бізнес-планів. І отримали спочатку грант від держави на пів мільйона гривень, а нещодавно і від Тернопільської міської ради на 125 тисяч гривень.

І у перший місяць цієї осені, 27 вересня подружжя Заставних відкрило у центрі Тернополя спеціалізований магазин-франшизу «DUNA». Підготовку до відкриття розпочали завчасно з пошуку оренди приміщення, проведення ремонтних робіт, виготовлення спеціальних меблів, підбору персоналу, закупки товару.

Маленький ветеранський бізнес Заставних це команда магазину, що складається з директора та двох продавців – консультантів, які активно працюють над його розвитком. Тобто це і робочі місця, і податки, і дяка від покупців.

Торгова марка «DUNA» – це якість, перевірена часом, це великий асортимент панчішно-шкарпеткових виробів, розрахований від найменших до найстарших клієнтів. Тут можна придбати вироби вітчизняного виробництва, розташованого у Червонограді Львівської області. В даному магазині є додатковий асортимент, а саме: піжами, футболки, майки, топи, тощо для всіх вікових категорій.

Я запитую молоде подружжя Заставних, як вони скрізь встигають. Адже окрім ветеранського бізнесу удвох ведуть ще й домашнє господарство, виховують троє чудових діток, волонтер ять.

Андрій Заставний каже, що після перебування у гарячих точках, його складно чимось здивувати, чи втомити роботою. Для нього однаково важливо і ветеранський бізнес піднімати, і про сімю дбати, і приймати у своїй домівці своїх побратимів, як приїздять додому у короткотермінові відпустки. Каже, що хоче бути корисним скрізь і щоденно, бо навчився по іншому цінувати кожну мить життя.

У 2022році Андрій без жодних вагань став на захист України у лавах Третьої окремої штурмової бригади. Після повернення до мирного життя ми вирішили не гаяти часу, а взятися за втілення свого давнього задуму. – каже Наталя Заставна,- Ми давно хотіли започаткувати власну справу. Спочатку завадив коронавірус, потім – війна. Але, дякувати Богу, мій чоловік повернувся і ми вирішили задіяти всі свої знання та вміння для того, щоб бути корисними нашій державі та Тернополю.

В Україні діє декілька програм для підтримки ветеранів, ми вирішили ними скористатися і увійшли до числа перших переможців програми підтримки ветеранського бізнесу. Таким чином ми вирішили надихнути інших військових, які повертаються із війни та шукають способи реалізуватися у цивільному житті. А усіх бажаючих підтримати ветеранський бізнес у Тернополі, запрошуємо до нас у магазин.

На фото: Андрій та Наталя Заставні у магазині «DUNA» з найменшеньким членом родини – 4-місячним Матвійком; батьківські сонечка – донечки Соломійка і Софійка