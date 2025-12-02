Ветеран з Тернопільщини створив бізнес із вирощування полуниці

Ветеран 35-го окремого стрілецького батальйону Володимир Бобик, який воював під Бахмутом і на Сумщині, після повернення додому за сімейними обставинами вирішив масштабувати сімейне господарство та вирощувати полуницю.

Разом із дружиною Людмилою вони виграли грант від Українського ветеранського фонду за програмою «Варто 11.0». На отримані кошти планують:

висадити 79 тисяч саджанців полуниці на 1,6 га;

встановити систему крапельного поливу;

закупити необхідну техніку.

«Хочемо вийти на ринок раніше за конкурентів і продавати ягоду за найвищими цінами», — ділиться планами Володимир.

Поки триває підготовка землі, 41-річний ветеран вступив до агротехнічного коледжу на спеціальність «агрономія». «Бізнес вимагає не лише рук, а й знань. У моєму віці вчитися не пізно», — переконаний він.

До війни подружжя вирощувало овочі. Під час служби Володимира весь бізнес тримала на собі дружина. Повернувшись, ветеран вирішив не просто відновити справу, а вивести її на новий рівень.

«Після війни особливо розумієш, як швидко минає життя. Хочу, щоб кожна наша дія мала результат і користь», — каже Володимир Бобик.

Джерело: Український ветеранський фонд