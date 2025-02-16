Ветеран війни охороняє школу і вирощує троянди в пам’ять про кохану

У поліції охорони Волинської області служить ветеран російсько-української війни, який на фронті втратив праву руку. Олексій Макарчук («Саід») пішов добровольцем до ЗСУ ще у 2014 році. Воював під Дебальцевим, Горлівкою, Золотим. З початком повномасштабного вторгнення знову взяв до рук зброю. День, коли чоловік отримав важке поранення, назавжди змінив його життя.



Дружина Олексія Наталія також була військовою. Познайомилися на полігоні, навпіл ділили труднощі й радощі, мріяли про щасливе майбутнє. Вона була його опорою, його тилом, його найближчою людиною… На жаль, Наталія загинула під час виконання бойового завдання, а Олексій знайшов особливий спосіб вшанування її пам’яті: він висаджує і плекає в саду улюблені квіти коханої – троянди. Кожна з них – символ їхнього кохання, ніжності й сили жінки, яку любив.

Сьогодні Олексій стоїть на варті безпеки однієї зі шкіл Волині. Та для нього це не просто робота, а скоріше місія. Він знає, що таке загроза, розуміє, що безпека – це не порожнє слово. І хто, як не люди з реальним бойовим досвідом, можуть забезпечити її найкращим чином?

«Коли ти бачив війну на власні очі, коли сам був мішенню – ти по-іншому ставишся до безпеки, – зазначає охоронець, ветеран російсько-української війни Олексій Макарчук. – Я знаю, що повинен робити, і знаю, що від цього залежить життя інших. Це відповідальність, і я нею дорожу».

Присутність ветеранів у правоохоронних структурах – це не лише прояв вдячності суспільства, а й запорука професійного підходу до безпеки.

«Це честь для нас – мати у своїх лавах таких людей, як Олексій, –наголошує начальник Департаменту поліції охорони Олексій Березневич. – Ветерани війни, які пройшли через важкі випробування, мають не лише безцінний досвід, а й незламний характер, що є ключовим для служби в поліції охорони. Вони знають, що таке відповідальність, відданість справі та самопожертва заради безпеки інших. Тому для нас важливо створювати можливості для їхнього працевлаштування та інтеграції у систему безпеки держави».

Ветеран Олексій Макарчук – не просто охоронець, а нагадування про те, якою ціною нам дістається безпека. Символ стійкості й незламності. І його троянди, які розквітають щовесни, – ще один доказ того, що навіть після найтемнішої ночі настає світанок.