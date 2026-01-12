Ветеран російсько-української війни очолив Тернопільську ОДА

Відповідний документ оприлюднений на офіційному сайті глави держави. В указі зазначено. «Призначити Пастуха Тараса Тимофійовича головою Тернопільської обласної державної адміністрації».

Тарас Пастух народився 20 березня 1978 року у місті Тернопіль. Він є громадським діячем, політиком, підприємцем і військовослужбовцем. Має статус ветерана російсько-української війни.

У 2014 році Пастух проходив службу у складі розвідувальної роти 128-ї гірсько-піхотної бригади Збройних сил України. Брав участь у проведенні Антитерористичної операції на сході держави.

Також він був народним депутатом України восьмого скликання та входив до фракції «Об’єднання Самопоміч». Раніше обирався депутатом Тернопільської обласної ради. У 2008–2010 роках очолював Бучацьку районну державну адміністрацію.

Призначення ветерана війни на посаду голови Тернопільської ОДА стало черговим кадровим рішенням Президента в регіонах.