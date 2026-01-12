12.01.2026 22:52

Ветеран російсько-української війни очолив Тернопільську ОДА

Президент України Володимир Зеленський 12 січня підписав указ про призначення нового голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Керівником ОДА став Тарас Пастух.

Відповідний документ оприлюднений на офіційному сайті глави держави. В указі зазначено. «Призначити Пастуха Тараса Тимофійовича головою Тернопільської обласної державної адміністрації».

Тарас Пастух народився 20 березня 1978 року у місті Тернопіль. Він є громадським діячем, політиком, підприємцем і військовослужбовцем. Має статус ветерана російсько-української війни.

У 2014 році Пастух проходив службу у складі розвідувальної роти 128-ї гірсько-піхотної бригади Збройних сил України. Брав участь у проведенні Антитерористичної операції на сході держави.

Також він був народним депутатом України восьмого скликання та входив до фракції «Об’єднання Самопоміч». Раніше обирався депутатом Тернопільської обласної ради. У 2008–2010 роках очолював Бучацьку районну державну адміністрацію.

Призначення ветерана війни на посаду голови Тернопільської ОДА стало черговим кадровим рішенням Президента в регіонах.

