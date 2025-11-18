Ветеран із Борщева Андрій Саламаха обробляє поля агродронами та навчає побратимів новій справі

Ветеран російсько-української війни Андрій Саламаха із Борщева на Тернопільщині після демобілізації знайшов нову справу — тепер він обробляє землі агродронами та передає знання іншим ветеранам. Цією технологією чоловік зацікавився ще чотири роки тому, а після служби в ЗСУ почав активно розвивати власну справу.

З перших днів повномасштабного вторгнення Андрій добровільно став до лав Збройних сил України. Служив у 35-му стрілецькому батальйоні, захищав Сумщину та Донеччину, зокрема у Бахмутському районі.

«Першого дня, коли відправили нас у Кліщіївку, по рації вже почалися “двохсоті” і “трьохсоті”. Евакуація спочатку не працювала. За день бували 5–6 “двохсотих” і до 20 поранених. Це — обличчя війни», — згадує ветеран.

Після півтора року служби Андрій демобілізувався. Маючи технічну освіту, вирішив застосувати знання у сільському господарстві. Надихнувся прикладом із-за кордону — його знайомий із Іспанії розповів, як там виноградники обробляють дронами.

На всі сімейні заощадження Андрій замовив дрон із Китаю. «Через три місяці прийшли чотири коробки. Тиждень переписувався з китайцем, щоб зрозуміти, як його зареєструвати і запустити», — розповідає чоловік.

Перший політ став справжньою подією для родини. «Це було захоплення: ми його запустили — отже, нас не надурили, він справді працює», — згадує Андрій.

Разом із дружиною Юлією вони почали працювати вдвох. Вона самостійно опанувала управління агродроном: «Я дивилася у планшет, натискала кнопки, розбиралася з функціями — за два дні навчилася його запускати».

Попри труднощі, родина не опускає рук. Бували й поломки — ремонти коштували десятки тисяч гривень. «Так, це дорога техніка, але вона того варта», — каже Андрій.

Подружжя використовує дрони для внесення засобів захисту рослин на високорослих культурах — соняшнику, кукурудзі, ріпаку. Такі апарати дозволяють працювати там, де звичайна сільгосптехніка пошкоджує рослини.

Нині Андрій Саламаха навчає інших ветеранів роботі з агродронами. Кілька його побратимів уже почали власну справу, а сам він планує створити кооператив ветеранів-агродронерів.

«Це не просто заробіток. Це можливість дати ветеранам справу, у якій вони можуть реалізувати себе після війни», — наголошує Андрій Саламаха.

