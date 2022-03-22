Головне наше спільне завдання – захистити Україну та вигнати з неї загарбників. Водночас не забуваймо й про збереження водних біоресурсів, зокрема про настання нерестового періоду. Весняно-літню заборону на лов водних біоресурсів ніхто не відміняв.

Можемо констатувати, що зимівля водних біоресурсів у лютому пройшла у межах оптимальних показників. Середня температура води у водоймах України становила 2-4°С, вміст розчиненого у воді кисню 7-9 мг/л. Випадків загибелі та задухи водних біоресурсів не було зафіксовано.

Водночас за інформацією Інституту рибного господарства НААН на сьогодні існує висока вірогідність затримки нерестової активності у ранньо- та середньонерестуючих видів риб. Адже станом на середину березня температурний режим більшості водних об’єктів та фізиолого-екологічні показники, які характеризують перебіг процесів підготовки до нересту основних представників іхтіофауни відрізняються від середньобагаторічних.

Враховуючи вищезазначені рекомендації науковців, територіальними органами Держрибагентства будуть підготовлені відповідні накази про встановлення заборони на вилов риби у нерестовий період.

Разом з тим, ми не маємо морального права позбавити наших захисників водних біоресурсів, вони мають бути безперебійно забезпечені рибою. Тобто промисловим рибалками, враховуючи специфіку регіонів, реальних та безпечних можливостей виходити на воду, буде дозволеними вилов водних біоресурсів деякими знаряддями лову, переважно крупновічковими.

Цьогорічна нерестова кампанія відрізнятиметься від класичних, адже наразі ми захищаємо не лише водних мешканців, а і наших захисників.