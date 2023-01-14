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Вертеп на Лановеччині зібрав кошти для ЗСУ (фото)

14.01.2023

Роман Васильович

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Новини, Війна з рф, Події

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Благодійний вертеп організували у Лановецькій громаді.

Різдвяний час завжди надихає нас на мелодійну коляду, в якій прославляємо народження Спасителя. Сьогодні ж у Культурному центрі Єловицьких, пише Тернополяни.

Театралізоване дійство про народження Спасителя – вертеп, у якому переплелись минуле та сучасне, представили у Культурному центрі Єловицьких.

«У супроводі народного аматорського хору «Барви Волині» та викладачів мистецької школи головні дійові особи вертепу зобразили релігійну та світську дії, об’єднавши дві частини вистави в цілісну подію», – поділилися у Лановецькій міськраді.

Захід «Радуйся, земле, коляда іде! А з нею Україна перемогу здобуде!» мав благодійну мету – зібрати кошти на потреби ЗСУ.

Завдяки усім присутнім вдалось зібрати 3 210 грн, які передадуть місцевому волонтеру Валерію Собчуку.

 

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Автор: Роман Васильович

Мітки: Благодійний вертеп

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