Вентиляційні решітки: значення, різновиди, нюанси використання

Так, ми маємо на увазі вентиляційні решітки, які на ринку зустрічаються найрізноманітніших форм та конфігурацій. У цій статті ми розглянемо різноманітні модифікації пристроїв та допоможемо вибрати модель саме у вашому випадку.
Зображення – https://shop.alterair.ua/ventiljacija/ventiljacionnye-reshetki/
Решітки для вентиляції – це обов’язковий компонент будь-якої вентсистеми, який встановлюється як конструктивне завершення повітроводу зовні або всередині будівлі. В основному на неї покладено 3 функції: вона захищає повітропровід, виконує контроль повітряних потоків та має стильний зовнішній вигляд, який красиво та акуратно вписується в інтер’єр.
Сьогодні в прайсі магазинів кліматичної техніки можна знайти десятки решіток, кожну з яких можна класифікувати за різними характеристиками. Вентрешетки можуть бути:
Давайте трохи глибше розглянемо конструкцію решіток. Для цього розділимо прилади на три основні групи.
Тут регульовані/нерегульовані жалюзі розташовані в один ряд (у нерегульованої моделі – під кутом 45 градусів). Такі решітки використовуються для зовнішнього захисту систем вентиляції, кондиціювання та опалення, а їх розміри можуть досягати до 1,5 м по одній із сторін.
Пластини в таких решітках розташовані у два ряди: вертикально та горизонтально. Такий підхід забезпечує ефективний розподіл припливного та витяжного потік повітря. Кут нахилу в регульованих моделях можна змінювати і у вертикальних, і в горизонтальних пелюсток. Це оптимальний варіант для систем вентиляції, кондиціювання чи опалення.
Використовується у вузьких повітроводах і не може бути регульованою. Зате багато моделей такого типу оснащуються фільтрами, які убезпечать ваше приміщення від дрібнодисперсного сміття.
Більшість вентрешіток вимагають мінімального догляду. Вони легко знімаються зі стіни, чистяться та миються, а потім встановлюються на місце. Середня за ціною модель прослужить 10 і більше років – при правильному догляді тут просто нема чого виходити з ладу.
Фахівці рекомендують звертатися за проектуванням та монтажем вентиляції у професійні кліматичні компанії. У цьому випадку вам будуть підібрані моделі пристроїв (в т.ч. і решіток), які ідеально підійдуть саме вашому проєкту. Якщо ви вибираєте вентрешітку самостійно, варто уважно вивчити характеристики приладів і звернути свою увагу на:
Якщо врахувати всі ці нюанси, ви легко підберете красиві, функціональні та стильні решітки для вашої вентиляційної системи. Залишиться лише грамотний монтаж, своєчасний догляд та пристрій прослужить вам не один рік.