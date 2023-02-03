Вентиляційні решітки: значення, різновиди, нюанси використання

Організація припливно-витяжної вентиляції означає прокладання вентканалів і, що не менш важливо, встановлення комплектуючих для розсіювання повітряних потоків та захисту системи від сторонніх предметів.

Так, ми маємо на увазі вентиляційні решітки, які на ринку зустрічаються найрізноманітніших форм та конфігурацій. У цій статті ми розглянемо різноманітні модифікації пристроїв та допоможемо вибрати модель саме у вашому випадку.

Зображення – https://shop.alterair.ua/ventiljacija/ventiljacionnye-reshetki/

Що таке вентиляційні решітки і навіщо вони потрібні?

Решітки для вентиляції – це обов’язковий компонент будь-якої вентсистеми, який встановлюється як конструктивне завершення повітроводу зовні або всередині будівлі. В основному на неї покладено 3 функції: вона захищає повітропровід, виконує контроль повітряних потоків та має стильний зовнішній вигляд, який красиво та акуратно вписується в інтер’єр.

Види вентиляційних решіток

Сьогодні в прайсі магазинів кліматичної техніки можна знайти десятки решіток, кожну з яких можна класифікувати за різними характеристиками. Вентрешетки можуть бути:

Нерегульовані та регульовані. У першому випадку конструкція статична, у другому – жалюзі можуть змінювати кут нахилу та регулювати напрямок повітропотоку.

Вентрешітки із запірним клапаном виключають попадання в кімнату комах, пилу, холодного повітря.

За формою випускають круглі, квадратні і прямокутні решітки вентиляції, різні по діаметру/периметру, що дозволяє підібрати оптимальний типорозмір під готовий інтер’єр.

Також може відрізнятись матеріал, з якого виготовлений прилад. Найбільш популярне використання дерева, пластику або алюмінію, завдяки їх міцності, легкості та надійності.

Існують спеціальні решітки, що конструктивно підходять для обладнання систем кондиціювання та опалення.

Також моделі відрізняються декоративно – кольором, складністю малюнку решітки, лаковим покриттям тощо.

Конструктивні особливості решіток

Давайте трохи глибше розглянемо конструкцію решіток. Для цього розділимо прилади на три основні групи.

Однорядні решітки

Тут регульовані/нерегульовані жалюзі розташовані в один ряд (у нерегульованої моделі – під кутом 45 градусів). Такі решітки використовуються для зовнішнього захисту систем вентиляції, кондиціювання та опалення, а їх розміри можуть досягати до 1,5 м по одній із сторін.

Дворядні вироби

Пластини в таких решітках розташовані у два ряди: вертикально та горизонтально. Такий підхід забезпечує ефективний розподіл припливного та витяжного потік повітря. Кут нахилу в регульованих моделях можна змінювати і у вертикальних, і в горизонтальних пелюсток. Це оптимальний варіант для систем вентиляції, кондиціювання чи опалення.

Щілинна вентрешітка

Використовується у вузьких повітроводах і не може бути регульованою. Зате багато моделей такого типу оснащуються фільтрами, які убезпечать ваше приміщення від дрібнодисперсного сміття.

Термін служби вентиляційної решітки

Більшість вентрешіток вимагають мінімального догляду. Вони легко знімаються зі стіни, чистяться та миються, а потім встановлюються на місце. Середня за ціною модель прослужить 10 і більше років – при правильному догляді тут просто нема чого виходити з ладу.

Як вибрати вентиляційну решітку

Фахівці рекомендують звертатися за проектуванням та монтажем вентиляції у професійні кліматичні компанії. У цьому випадку вам будуть підібрані моделі пристроїв (в т.ч. і решіток), які ідеально підійдуть саме вашому проєкту. Якщо ви вибираєте вентрешітку самостійно, варто уважно вивчити характеристики приладів і звернути свою увагу на:

Призначення приладу та місце встановлення;

Матеріал, з якого виготовлено продукт;

Особливості та нюанси догляду;

Габарити та форму решітки;

Метод кріплення;

Можливість змінювати кут нахилу жалюзі;

Декоративний аспект: дизайн, зовнішній вигляд та колір виробу;

Мінімальний термін експлуатації;

Ліцензії та гарантії;

Ціна у різних постачальників.

Якщо врахувати всі ці нюанси, ви легко підберете красиві, функціональні та стильні решітки для вашої вентиляційної системи. Залишиться лише грамотний монтаж, своєчасний догляд та пристрій прослужить вам не один рік.