Гурт СКАЙ запрошує всіх тернополян та гостей міста Тернопіль відзначити своє 20-річчя! Грандіозний святковий концерт пройде напередодні Дня Закоханих – 13 лютого в ПК “Березіль”. Очікуються улюблені хіти, живе спілкування з музикантами та багато приємних сюрпризів. Заінтриговані? Тоді купуйте квитки й насолоджуйтеся живим виступом СКАЙ!

Романтичні хлопці з Тернополя

Олег Собчук заснував гурт СКАЙ в далекому 2001 році, поєднуючи у своїх піснях альтернативний рок, поп-рок і пост-панк. Гурт досить швидко здобув популярність, гастролюючи й виступаючи на різних музичних фестивалях. Першим знаковим хітом стала пісня “Тебе це може вбити”. Трек потрапив в ротацію на більшість радіостанцій України та наполегливо утримував позиції лідера в хіт-парадах. Та й зараз, лише почувши перші акорди, хочеться підспівувати “у тобі так багато сторін…”

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Після цього гурт випустив чимало як драйвових, так і ліричних або навіть романтичних композицій. Їх вистачить не на один концертний сет-лист. Чого тільки варті “Best друг”, “Знак оклику”, “Go Go”, “Мелодія серця” або “Небезпечна”. Причина популярності їх треків проста: це окремі історії про людські стосунки, почуття, дружбу і все те, що оточує музикантів в житті. Приходьте на концерт, щоб почути пісні СКАЙ наживо і назавжди запам’ятати цей момент!

Великий ювілейний концерт в Тернополі

Музиканти обіцяють, що буде красиве шоу, від якого неможливо буде відірвати очей! А що вже говорити про звук? СКАЙ в супроводі симфонічного оркестру Збройних Сил України зіграють кращі хіти за двадцять років. Тому море драйву та позитиву гарантується.

Не пропустіть унікальну можливість отримати приголомшливі емоції Беріть із собою улюблених людей, друзів і рідних. Буде класно!

13 лютого

16:00 та 19:00

Тернопіль, ПК “Березіль”

Квитки можна придбати онлайн та у касах: kasa.in.ua, karabas.com.