Великий обмін “1000 на 1000”: на Тернопільщину з російського полону повертаються троє військових

У суботу, 24 травня, Україна та Росія провели другий етап обміну в межах формату “1000 на 1000”, про який домовилися на переговорах у Стамбулі 16 травня. Додому повернулися 307 військовослужбовців. У межах цього етапу обміну з російської неволі.

Про це повідомляє очільник Тернопільської ОДА В’ячеслав Негода.

“Другий день великого обміну полоненими. Троє жителів Тернопільщини серед тих, хто сьогодні повернувся з російського полону. Вітаємо вдома, наші Герої! Дякуємо за мужність!”, – ідеться у повідомленні.

Серед повернених сьогодні — військовослужбовці ЗСУ, прикордонники та нацгвардійці. За два дні цього обміну додому повернули 697 людей, серед яких є військовополонені та цивільні заручники.