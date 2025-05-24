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Великий обмін “1000 на 1000”: на Тернопільщину з російського полону повертаються троє військових

24.05.2025

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф, Теми, Події

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У суботу, 24 травня, Україна та Росія провели другий етап обміну в межах формату “1000 на 1000”, про який домовилися на переговорах у Стамбулі 16 травня. Додому повернулися 307 військовослужбовців. У межах цього етапу обміну з російської неволі. 

Про це повідомляє очільник Тернопільської ОДА В’ячеслав Негода.

“Другий день великого обміну полоненими.  Троє жителів Тернопільщини серед тих, хто сьогодні повернувся з російського полону. Вітаємо вдома, наші Герої! Дякуємо за мужність!”, – ідеться у повідомленні.

Серед повернених сьогодні — військовослужбовці ЗСУ, прикордонники та нацгвардійці. За два дні цього обміну додому повернули 697 людей, серед яких є військовополонені та цивільні заручники.

Теги: війна з Росією, обмін полоненими

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