Великогаївський «Агрон» здобув перемогу на Львівщині

14 травня чемпіон Тернопільської області з футболу 2022 р. великогаївський «Агрон» провів третій офіційний поєдинок у 2023 році. У рамках 10-го туру аматорського чемпіонату України в гостях наші земляки на Львівщині перемогли ФК «Куликів».

В агронівців непоганого пробивали по воротах Тарас Гром’як та Назар Процик, але надійно зіграв воротар господарів. Перший тайм так і завершився з нулями на табло.

У дебюті другої половини зустрічі Гром’як ударом головою замкнув навіс партнера з флангу – 0:1. На 80-й хвилині гри великогаївські футболісти залишилися в меншості – другу жовту картку отримав Іван Олексюк. Та це не завадило їм подвоїти свою перевагу: в компенсований час Процик вирвався на оперативний простір і довів справу до 0:2.

«Агрон» продовжує посідати третє місце в аматорському чемпіонаті, оскільки «Скала 1911» та «Колос», які займають відповідно перше та друге місця, також здобули перемоги.

ФК «Куликів» – «Агрон» (Великогаївська громада) – 0:2 (0:0).

«Агрон»: Рогаль, Соколовський, Олексюк, Ковалик, Скакун, Пришнівський (Луцик, 56) Кохман (Павлусь, 90+3), Білик (Стриєшин, 74), Червонецький (Софінський, 78), Процик (Гуль, 90+3), Гром’як (Онищук, 78)

Голи: Гром’як (48), Процик (90+1).

У наступному поєдинку ФК «Агрон» 20 травня вдома прийматиме ФК «Луцьксантехмонтаж-536».