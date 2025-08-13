Великогаївський «Агрон» дебютував у кубку України з футболу

10 серпня чемпіон, володар кубка і суперкубка Тернопільської області 2024 р. великогаївський «Агрон» гостювала на Хмельниччині, де у рамках кваліфікаційного раунду кубку України зустрічався з діючим чемпіоном та володарем кубка Хмельницької області – командою «Колос» з Полонного.

Незважаючи на те, що футболісти «Агрона» володіли територіальною та ігровою перевагою, їм так і не вдалося розпечатати ворота господарів упродовж двох таймів, хоча мали для цього відповідні нагоди. Зокрема, після порушення правил на Білику, непогано зі штрафного пробивав Гром’як, але воротар «Колоса» зумів перевести м’яч на кутовий, можна згадати й інші нагоди. Загалом агронівці діяли агресивніше й були налаштовані на перемогу, але десь трішки не пофартило або підвела реалізація.

За правилами турніру у разі нічийного рахунку після закінчення основного часу для визначення переможця одразу проводитилася серія пенальті, без додаткового часу.

У серії одинадцятиметрових фортуна була на боці господарів, які усі їх реалізували.

Оскільки усі етапи турніру складаються з одного матчу, то «Арон» припинив свої виступи у розіграші Кубка.

«Колос» (Полонне) – «Агрон» (Великі Гаї) – 0:0 (по пенальті – 5:3).

Післяматчеві пенальті: Страшкевич (1:0), Гром’як (1:1), Бартошук (2:1), Кохман (2:2), Морозов (3:2), Щербатюк (3:2 – парирував воротар), Носарєв (4:2), Мостовий (4:3), Чепелюк (5:3).

«Агрон»: Рогаль (Мазур, 90+2), Соколовський, Андрієшин, Мостовий, Ваврик (Скакун, 69), Кохман, Луцик (Щербатюк, 87), Білик, Гром’як, Тяпкін (Кобеля, 87), Семенець (Федчишин, 69). Запасні: Ковалик, Онищук. Тренер: Сергій Богородіченко.

На стадії 1/32 фіналу до восьми переможців попереднього раунду приєднаються 32 команди Першої та Другої ліг, 12 команд елітного дивізіону і чотири аматорські колективи.

Чотири клуби, які представляють Україну в єврокубках, розпочнуть свій шлях з 1/16 фіналу.