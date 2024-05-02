Великодній кошик уже чекає на наповнення, але обіцяє бути значно дорожчим, як торік…

Звичайно, цьогорічні свята не будуть особливо веселими, адже маємо війну, складну економічну ситуацію у державі. Але люди уже купують усе до великоднього кошика, адже, як каже моя знайома, ціни кусаються, тому краще робити закупи по трошки, аби свята були святами, а не стресом.

Що зазвичай освячують на Великдень

Віряни несуть в храм не просто їжу, а спеціальні обрядові продукти і речі, без яких неможливо уявити пасхальну трапезу. Збираючись до церкви, підготуйте: свічки, великодній кошик і рушник, паску, писанки або крашанки, копчене сало, м’ясо, шинку, ковбаску, кисломолочний, твердий сир, масло, сир, сіль, хрін, воду.

Яйця символізують нове життя, молочні продукти – жертовність Господа, сіль – достаток, а хрін – здоров’я і довголіття. М’ясо освячують, тому що воно заборонено в період посту, який закінчується з настанням Великодня.

Які продукти не можна святити

Для того, щоб велике свято стало початком вашого духовного шляху, а не гріха, дотримуйтеся рекомендацій, які дають священики, відповідаючи на запитання про те, що заборонено на Великдень приносити до церкви: алкоголь (виняток – «Кагор»), кров’яну ковбасу, гроші, прикраси, ключі від квартири або машини, ножі та ножиці.

Також немає сенсу класти у великодній кошик фрукти та овочі – вони дозволені в піст, тому не потребують освячення.

Скільки вартують кошики і рушнички

Великодні рушники на кошик можуть бути мальовані, вишиті нитками і бісером, гаптовані, у формі серветок тощо. Відповідно і вартують по-різному, від 100-200 гривень до тисячі, залежно від якості.

Великодні кошики також у різну ціну, здебільшого не дешеві. Але таку покупку люди здійснюють раз у десяток років. Хіба що докуповують дитячий, коли народжуються і підростають діти чи онуки. Дітки охоче йдуть до церкви з ошатним кошиком. Але й дорослі люблять відчуття свята, тому намагаються якнайкраще прикрасити його. А кожна прикраса – то додаткові кошти.

«Великодні кошики з лози, які ми роками продаємо на ринку у Тернополі, – розповідає продавчиня Марія, – виготовлені з екологічно чистих і безпечних матеріалів. А різноманітність форм та кольорової палітри не залишить байдужим нікого».

Плетені кошики отримують широке поширення тому, що лозоплетіння все більше входить в моду. З ними можна ходити по ринку або магазинах, відправитися в гості. В кошик поміститься безліч подарунків для близьких. Великодні кошики з лози ручної роботи можуть стати відмінними подарунками родичам і знайомим. Ціни на них також різні – від 200 гривень до понад тисячі.

Наповнення великоднього кошика подорожчає на чверть

Середня вартість великоднього кошика в Україні становитиме у межах тисячі гривень, що приблизно на 200 гривень (25%) дорожче, ніж минулоріч.

Але це, якщо купувати продукти на ринку. А середня вартість великоднього кошика у найпопулярніших українських супермаркетах становить 1 205 грн, що на 24% більше ніж торік.

Цього року вартість кілограма паски домашньої випічки зросте на 11,7%, порівняно попереднім роком, – до 150 грн.

Більшість українців змушені будуть економити на традиційному наборі продуктів, хтось купуватиме дешевші продукти, а дехто обмежиться тільки традиційними крашанками та паскою.

За даними експертів, середня ціна яєць в Україні залишиться на рівні початку квітня минулого року, тоді як ціни на інші продукти зростають на 20-50%.

Найбільше зростання цін зафіксовано на м’ясні продукти: домашня ковбаса – 250-300 грн/кг (+20-40%), шинка – 270-400 грн/кг (+30-50%), бочок -158 грн/кг (+35%), копчене сало – 158 грн/кг (+30%).

Серед молочних продуктів: вершкове масло подорожчало на 22%, твердий сир – на 25%, м’який сир – на 35%. Пляшка церковного вина «Кагор» у середньому коштує 120-150 грн. за пляшку. Не змінилася хіба що ціна хрону.

Порівняли вартість українського кошика з сусіднім

Аналітики з питань експорту продовольства порівняли вартість наповнення українського великоднього кошика з вартістю кошика у сусідів: Польщі, Білорусі, Румунії, Молдові. Як не дивно, але найдешевшим виявився вміст кошика в Україні, найдорожчим – у Польщі. Польські господині, окрім великодніх яєць та паски, кладуть білу ковбасу з курятини та баранину.

Румунам доводиться витрачати на 13% менше, порівняно з Польщею, та на 13,7% більше вартості українського кошику. У Молдові на мінімальний великодній кошик витрачають на 8% більше вартості українського кошика. Вартість великоднього кошику в Білорусі на 7,2% більше ніж вартість українського.

…І на завершення. На Великдень заведено красиво одягатися і з хорошим настроєм йти до церкви, до родичів або друзів. І це найголовніший атрибут свята – молитва, гарний настрій, добре ставлення до інших. Спокійних вам Великодніх свят, смачної паски і ковбаски.